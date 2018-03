Presidentti Xi: Kiinan kehitys ei ole uhka, eikä sitä pidä vääristellä

Kiinan presidentti Xi Jinping on korostanut maansa kansankongressille pitämässään puheessa Kiinan sisäistä yhtenäisyyttä sekä kasvavaa merkitystä maailmanpolitiikassa.

Kiinan kehitys ei ole uhka, eikä sitä pidä vääristellä, Xi sanoi puheessaan. Hänen mukaansa Kiinan ulkomaiset kehitysprojektit eivät muodosta uhkaa millekään maalle, ja vain ne tahot, jotka ovat itse tottuneet uhkaamaan muita, kokevat kaikki muut uhkina.

Kiinan tulee ottaa ”sille kuuluva paikka maailmassa”, Xi sanoi. Hän varoitti myös, että kaikki yritykset aiheuttaa hajaannusta Kiinassa on tuomittu epäonnistumaan.

Xi puhui Kiinan kansankongressin vuotuisen istunnon päätteeksi.

Xi valittiin toiselle presidenttikaudelle lauantaina. Kansankongressi valitsi hänet odotetusti yksimielisesti. Jo aiemmin kansankongressi poisti rajoitukset presidentin valtakausilta, minkä ansiosta Xillä on mahdollisuus jatkaa presidenttinä loppuikänsä.

