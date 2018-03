Puigdemont pysyy kiinni otettuna Saksassa

Saksalainen oikeusistuin päätti maanantai-iltana, että Katalonian ex-aluejohtaja Carles Puigdemont pysyy kiinniotettuna. Oikeus hylkäsi Puigdemontin asianajajien pyynnön vapauttaa tämä.

Saksan poliisi pidätti Puigdemontin sunnuntaina, kun tämä oli saapunut Tanskasta Saksan puolelle tarkoituksenaan palata Belgiaan.

Asia siirtyy nyt ylempään oikeusasteeseen, jonka jälkeen virallinen luovutusprosessi mahdollisesti aloitetaan. Luovutuspäätös on tehtävä 60 päivän kuluessa. Syyttäjän tiedottajan mukaan päätöstä luovutuksesta tuskin tehdään ennen pääsiäistä. Puigdemontin asianajajan mukaan tämä ei aio pyytää turvapaikkaa Saksasta, kertoo Deutsche Welle.

Puigdemont on asunut lokakuusta lähtien omaehtoisessa maanpaossa Belgiassa. Espanja on antanut hänestä kansainvälisen pidätysmääräyksen ja luovutuspyynnön syyttäen tätä muun muassa kapinan lietsomisesta. Puigdemont saattaa saada Espanjassa jopa 25 vuoden tuomion.

Puigdemont kävi myös Suomessa

Sunnuntai-iltana Puigdemontin kiinniottoa vastustaneissa mielenosoituksissa eri puolilla Kataloniaa loukkaantui satakunta ihmistä, kun protestoijat ottivat yhteen mellakkapoliisin kanssa.

Mellakkapoliisit käyttivät patukoita ja ampuivat jopa varoituslaukauksia ilmaan estääkseen väkijoukkoa pääsemästä Espanjan hallituksen edustajan Barcelonan-toimistoon. Protestoijat heittelivät poliisia pulloilla, tölkeillä ja kananmunilla.

Myös Lleidassa ja Tarragonassa oli pienimuotoisempia protesteja, joissa loukkaantui yhteensä kahdeksan ihmistä.

Puigdemont vieraili loppuviikosta myös Suomessa. Hän saapui torstaina Suomeen eduskunnan Katalonia-ystävyysryhmän vieraana, ja hänen oli alun perin määrä olla täällä lauantai-iltapäivään asti. Hänen kerrottiin kuitenkin lähteneen Suomesta jo perjantai-iltana.

Puigdemont ehti poistua maasta ennen kuin Suomen poliisi sai hänet kiinni.

http://www.dw.com/en/german-court-set-to-rule-on-carles-puigdemont-detention/a-43132591

STT

