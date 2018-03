PuLa-Aho-ketju kaipaa takaisin yhteen

PuLa-Aho -ketju johti Suomen nuorten MM-kultaan tammikuussa 2016 ja lunasti pysyvän paikan kiekkofanien sydämessä. Nyt kolmikko Jesse Puljujärvi, Patrik Laine ja Sebastian Aho viilettää NHL-jäillä kukin omassa joukkueessaan, mutta pitää toisiaan silmällä.

MM-kisojen arvokkaimmaksi pelaajaksi valittiin nykyisin Edmonton Oilersia edustava Puljujärvi, jonka mielestä PuLa-Aho on paras ketju, jossa hän on koskaan pelannut.

– Olihan se huippujuttu. Kenttä toimi ja oli hauska pelata, hän mainitsee.

Puljujärvi muistaa heidän vain nauttineen siitä hetkestä, eikä NHL:stä vielä silloin puhuttu. Seuraatko nyt toisten NHL-uraa?

– Seuraan, kyllä. Hyvinhän he ovat vetäneet, ja osasin odottaa jotain tuollaista. Olen aina tiennyt, että he ovat maailman huippupelaajia.

Winnipeg Jetsin maalitykki Laine on monesti sanonut, ettei hän halua jakaa liigan maalipörssin kärkisijaa vaan haluaa olla yksin ykkösenä. Puljujärvi vahvistaa, että Laine on hyvin voitonhaluinen ja haluaa olla paras. Ahon hän sanoo olevan ”viimesen päälle hyvä jätkä, nöyrä ja viisas”.

– Jos Paten kanssa on samaan aikaan kentällä, niin siinä saa olla hereillä. Hän ja Sepe ovat vähän eri tyyppisiä pelaajia, mutta kummatkin hyviä ja vaarallisia, Puljujärvi tuumii.

Puljujärvi ei ole tyytyväinen omaan kauteensa, mutta pitää positiivisena asiana sitä, että hän pystyi vakiinnuttamaan paikan Oilersin kokoonpanossa.

Laine toivoo lisää pelejä PuLa-Aholle

MM-kisojen maalikuningas Laine toivoo, että PuLa-Aho -ketju voisi vielä joskus tulevaisuudessa pelata yhdessä, niin paljon siisti ketju se oli.

– Jonkun verran tulee katsottua pelejä ja seurattua, että miten heillä menee. On ollut hienoa katsoa poikien menoa.

Laine pohtii, että Puljujärvellä oli vähän eri lähtökohdat tähän kauteen, koska alla oli vaikea viime kausi. Mutta kun hän pääsi pelaamaan kunnon minuutteja hyvien pelaajien kanssa, pelaaminen on ollut hyvännäköistä.

– Kunhan hän saa vakiinnutettua pelipaikan oikeiden jätkien kanssa, niin ihan varmana tulee läpimurto Jessellekin, Laine uskoo ja kehuu, että Aho taas on ollut vielä parempi kuin viime vuonna.

– Aina on kiva pelata kavereita vastaan, mutta ei sitä kentällä mieti, että ketä vastaan pelaa. Ihan samalla lailla pelataan aina, Laine selittää.

Omasta kaudestaan hän sanoo, että se on ollut nousujohteinen ja toivottavasti paranee vielä.

Aho tarkistaa tilastot aamuisin

Carolina Hurricanesin hyökkäystä johtava Aho oli MM-kisojen pistepörssissä kakkonen Puljujärven jälkeen.

– Ketjulla osui kemiat heti yhteen. Kumpikin on huippupelaaja ja kuuma jo silloin, Aho muistelee ja hehkuttaa ajatusta ketjun kokoamisesta uudelleen.

– Olisi varmasti mielenkiintoista nähdä mitä tapahtuisi, jos vielä pelattaisiin. Se oli kuitenkin aika spesiaali kokemus.

Aho katsoo aamuisin kaikkien suomalaisten ottelutulokset. Häntä kiinnostaa varsinkin se, onko Laineen tai Puljujärven pistesaldo kasvanut.

– Pate maalaa joka ilta. Se laukaus on niin älytön, hän naurahtaa.

Puljujärvestä Aho muistuttaa, että pisteiden valossa kausi ei ole mennyt nappiin, mutta parempaa on tulossa.

– Omassa kaudessa positiivista on se, että Teukan (Teuvo Teräväinen) kanssa on löydetty toisemme ja saatu tehtyä pisteitä. Mutta voittoja olisi saanut tulla enemmän, hän summaa.

STT

