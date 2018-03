Puolet EU-maista karkottaa venäläisdiplomaatteja, Yhdysvallat karkottaa 60

Iso osa EU-maista on päättänyt karkottaa venäläisdiplomaatteja vastalauseena Salisburyn hermomyrkkyhyökkäykselle. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin mukaan maita on 14.

Uutistoimisto AFP:n mukaan ainakin Ranska on karkottamassa neljä diplomaattia ja Tanska kaksi.

Yhdysvallat karkottaa 60 venäläistä diplomaattia. Myös Venäjän lähetystö Seattlessa suljetaan.

Saksan ulkoministeriö puolestaan vahvistaa Twitter-tilillään, että maa on karkottanut neljä venäläisdiplomaattia. Myös muun muassa Tanska, Liettua, Puola ja Ukraina ovat ilmoittaneet karkotuksista.

Venäjän tiedustelupalvelun entinen eversti ja kaksoisagentti Sergei Skripal sekä hänen tyttärensä yritettiin murhata myrkyllä maaliskuun alussa. Useat maat sanovat uskovansa Venäjän olleen iskun takana.

STT

