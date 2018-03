Putin valitaan neljännelle kaudelleen

Venäjän presidentti Vladimir Putin valitaan tänään presidentiksi neljännen kerran. Äänestys on alkanut Venäjän itäisimmissä osissa jo eilisen puolella Suomen aikaa ja suurin mielenkiinto kohdistuu siihen, miten korkeaksi äänestysvilkkaus saadaan nostettua.

Putinin odotetaan saavan noin 70 prosenttia äänistä. Seitsemästä vastaehdokkaasta suosituimmaksi noussee kommunistien Pavel Grudinin, joka voi kerätä noin kahdeksan prosenttia äänistä. Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi ei päässyt ehdolle ja on kehottanut äänestäjiä boikotoimaan vaaleja.

Putin ei ole itse vaivautunut osallistumaan television vaaliväittelyihin, mutta valtiollinen media on pitänyt huolta presidentin maineen kiillottamisesta.

STT

