Kosken keskustassa on vesikatko putkirikon takia. Ongelmakohta on Vienolantiellä Tuimalantien päässä. Vuoto on paikallistettu runkolinjaan sadan metrin mittaiselle osuudelle. Paikalle on tuotu vesitankki tällä hetkellä ilman vettä oleville 5-6 taloudelle. Toistaiseksi ei ole tarkkaa tietoa, kuinka kauan vesikatko kestää.