Radaltaan nyrjähtänyt kiinalainen avaruusasema syöksyy Maahan ehkä jo huomenna

Kiertoradaltaan nyrjähtäneen kiinalaisen avaruusaseman odotetaan syöksyvän Maan ilmakehään lähipäivinä, ehkä jo lauantaina. Kiinan viranomaisten mukaan putoamisesta ei koidu vaaraa ihmisille.

Noin kahdeksan tonnia painava avaruuslaboratorio ajautui pois radaltaan kaksi vuotta sitten. Kiinan avaruushallinto sanoi torstaina, että Tiangong-1-avaruuslaboratorio palaa Maan ilmakehään lauantain ja maanantain välisenä aikana. Euroopan avaruusjärjestön (Esa) arvio aikavälistä on hieman lyhyempi eli lauantai-iltapäivän ja sunnuntai-iltapäivän välillä.

Asiantuntijat ovat vaimentaneet huolia, joita on esitetty avaruusaseman putoamisen mahdollisista vaaroista. Avaruusjärjestö Esan mukaan kuluneiden 60 vuoden aikana takaisin Maahan on kontrolloimattomasti sinkoutunut 6 000 suurta esinettä ja yksikään niistä ei ole aiheuttanut vaaraa ihmisille.

Tähtitieteilijä Jonathan McDowell haarukoi, että Tiangong-1 on noin 50. sijaluvulla hallinnasta karanneiden massiivisten esineiden joukossa, jotka ovat palanneet avaruudesta ilmakehään.

– Paljon isompiakin esineitä on tullut alas ilman vahinkoja, McDowell kommentoi uutistoimisto AFP:lle.

Hänen mukaansa roju muuttuu 60-70 kilometrin korkeudessa tulipallojen sarjaksi, joka voi näkyä maan pinnalle ”spektaakkelimaisena show’na”.

”Meteorisuihku kauniilla tähtitaivaalla”

Kiinan avaruusviraston (CMSEO) mukaan asema ei putoa Maahan kiivaasti kuten tieteiselokuvissa, vaan muuntuu meteorisuihkuksi liikkuessaan ”kaunista tähtitaivasta vasten” kohti Maata.

Viraston mukaan ilmakehään saapuvan avaruusaseman ulkoiset osat, kuten antennit, irtoavat osapuilleen sadan kilometrin korkeudessa. Kuumuuden ja kitkan vaikutuksesta aseman runko palaa tai räjähtää. Avaruusaseman on määrä tuhoutua arviolta 80 kilometrin korkeudessa viraston mukaan. Suurin osa sirpaleista häviää ilmaan, mutta pieni määrä rojua putoaa suhteellisen hitaasti ja osuu todennäköisesti mereen, jota Maan pinta-ala suurimmaksi osaksi on.

Avaruuslaboratorio otettiin käyttöön vuonna 2011.

