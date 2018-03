Rahoitusalan sovittelua jatketaan lähiaikoina – Helle ei vielä paljasta aikataulua

Rahoitusalan pitkäksi venynyttä työriitaa sovitellaan taas lähiaikoina, ilmoittaa valtakunnansovittelija Minna HelleTwitterissä. Helle ei vielä kerro tarkkaa aikataulua, mutta sanoo ilmoittavansa tarkemman ajankohdan lähipäivinä.

Ammattiliitot Pro ja Nousu ilmoittivat uusista lakkouhista eilen.

Rahoitusala on ollut sopimuksettomassa tilassa jo marraskuun lopulta. Kiistaa on etenkin viikonlopputöistä.

Rahoitusalan työriidassa on yhä aineksia pitkittymiseen, arvioi aiemmin Palvelualojen työnantajat Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto.

Viikko sitten valtakunnansovittelija totesi, ettei neuvotteluja ole edellytyksiä jatkaa, ellei jotain uutta tapahdu.

– Voi sanoa, että tällä hetkellä mitään hokkuspokkuskeinoa ei ole. Jos mikään asetelmissa ei muutu, tässä on aineksia siihen, että kiista edelleen pitkittyy, Aarto sanoi maanantaina.

https://twitter.com/MinnaHelle/status/973209638807187456

STT

Kuvat: