Rahtialuksen vuoto pidetään hallinnassa pumppujen avulla Suomenlahdella

Suomenlahdella Suursaaren länsipuolella rahtialuksen vuotoa pidetään hallinnassa pumppujen avulla, kerrotaan merivartiostosta. Meripelastusjohtaja Pekka Lehtosen mukaan tilanne on ollut yön ja aamun aikana vakaa. Paikalla olevat viranomaiset ovat varmistaneet, että alus pysyy pinnalla.

– Ihmishenkiä ei ole ollut vaarassa, kertoi Lehtonen STT:lle ennen aamuyhdeksää.

Pietariin matkalla olleella Glory Hongkong -aluksella on ollut yli 20 hengen miehistö.

Paikalla olivat aamulla vartiolaiva Tursas, jäänmurtaja Nordica sekä Virosta vartiolaiva Kindral Kurvits. Myös öljyntorjunta-alus Halli oli matkalla kohti rahtialusta.

– Muun muassa Kymenlaakson pelastuslaitoksen ja merivartioston pumppauskalustoa on ollut käytössä, kertoi Lehtonen.

Meripelastusjohtajan mukaan operaatio rahtialuksella on käynnissä ainakin tänään, mutta se voi mahdollisesti jatkua huomiseen asti.

Panaman lipun alla liikennöivän aluksen matka katkesi eilen sen saatua vuodon. Merivartioston mukaan varustamo on käynyt neuvotteluja aluksen hinaamisesta eri pelastusyhtiöiden kanssa.

Rahtialus teki hätäilmoituksen eilen torstaina puolenpäivän aikaan.

STT

Kuvat: