Rakentaminen jatkuu kiivaana, mutta kasvu on hyytymässä – nykytahti ei voi Rakennusteollisuuden mukaan jatkua kauaa

Korkeasuhdanne rakentamisessa jatkuu, mutta nopein kasvuvaihe näyttää olevan ohi. Rakennusteollisuus RT ennustaa suhdannekatsauksessaan, että rakentamisen kasvu hidastuu tänä vuonna kahteen prosenttiin viime vuoden viidestä prosentista. Ensi vuonna kasvu pysähtyy ennusteen mukaan kokonaan.

Kiivas asuntorakentaminen on tärkein tekijä alan kasvussa. Toimitila-, teollisuus-, infra- ja korjausrakentamisessa tilanne on sekalaisempi.

– Pienet kerrostaloasunnot vetävät rakentamista, kertoo RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen.

Kerrostaloasuntojen tarjonta on vielä kasvussa sitä mukaa kun asuntoja valmistuu. Ennusteen mukaan nykyinen tahti ei kuitenkaan voi jatkua kauaa. Kerrostaloille myönnettyjen uusien rakennuslupien määrä ei ole enää lisääntynyt suurimmissa kaupungeissa aikaisempaa vauhtia.

Rakennuslupien määrä taittui pääkaupunkiseudulla viime vuoden loppua kohti. Myös Tampereella oli näkyvissä laskua. Sen sijaan Oulussa, Jyväskylässä, Kuopiossa ja erityisesti Turussa kehitys on edelleen hyvää.

Pakarisen mukaan suurien asuntojen rakentaminen ei ole lähtenyt käyntiin samalla tavalla kuin pienten asuntojen. Omakoti- ja rivitalojen rakentaminen on pysynyt vakaampana voimakkaasta talouskasvusta huolimatta.

– Pääkaupunkiseudulla on jonkin verran virettä ylöspäin, Pakarinen sanoo.

Uudisrakentamisen ohella korjausrakentaminen on kasvussa. RT:n ennusteen mukaan korjausrakentaminen jatkaa tasaista parin prosentin kasvuvauhtia.

Toimitilarakentaminen supistuu

Toimitilarakentaminen vähenee ennusteen mukaan sekä tänä että ensi vuonna. Liikerakentamista ja julkista rakentamista ovat vetäneet suuret hankkeet, joille ei RT:n mukaan löydy hevin korvaajia. Suuria julkisia rakennuskohteita ovat muun muassa sairaalat.

Sen sijaan teollisuusrakentamisessa on odotettavissa kasvua. Teollisuusrakentamista virkistää viennin hyvä veto.

– Investoinneissa kasvun painopiste siirtyy rakennusinvestoinneista kone-, laite- ja t&k-investointeihin, RT arvioi.

Infrastruktuurihankkeissa on näkyvissä vielä vaatimatonta nousua, mutta kapasiteettia on vapaana enemmän kuin vuosi sitten.

STT

