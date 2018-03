Ranskassa itsensä panttivankiin vaihtanut poliisi taistelee hengestään

Trebesin pikkukaupungissa Ranskassa eilen tapahtuneessa panttivankitilanteessa haavoittunut poliisi taistelee sairaalassa hengestään. Asiasta kertoo muun muassa BBC.

Ranskan presidentti Emmanuel Macronin mukaan poliisin tila on yhä hengenvaarallinen. Macronin mukaan itsensä panttivankiin piiritystilanteessa vaihtanut poliisi pelasti ihmishenkiä ja on kunniaksi maalleen sekä poliisikollegoilleen.

Ranskan sisäministeri Gerard Collomb on kutsunut poliisia sankariksi.

Äärijärjestö Isisin kannattajaksi ilmoittautunut, aseistautunut mies otti eilen trebesiläisessä supermarketissa panttivankeja ja vaati Pariisin terrori-iskujen pääepäillyn Salah Abdeslamin vapauttamista. Seurasi piiritystilanne, johon osallistunut poliisi meni itse asemiehen panttivangiksi, jotta viimeinen siviilipanttivanki pääsi marketista pois. Poliisi haavoittui vakavasti.

Poliisi ampui asemiehen, mutta tämä ehti tappaa kolme ihmistä ja haavoittaa ainakin kuuttatoista.

Mies kaappasi ensin aamulla auton Carcassonnessa ja tappoi auton matkustajan sekä haavoitti kuljettajaa. Sen jälkeen mies ampui lähistöllä poliiseja kohti, jolloin yksi poliisi haavoittui. Tämän jälkeen asemies ajoi läheiseen Trebesin kaupunkiin, jossa hän surmasi Super U -supermarketissa kaksi ihmistä ja haavoitti yhtä.

http://www.bbc.com/news/world-europe-43522652

STT

Kuvat: