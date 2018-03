Ranskassa panttivankitilanne, viranomaisten mukaan kaksi ihmistä on kuollut

Ranskan viranomaisten mukaan Trebesissä meneillään olevassa panttivankitilanteessa on kuollut kaksi ihmistä. Aseistettu mies on ottanut useita panttivankeja Trebesissä sijaitsevassa Super U -nimisessä kaupassa.

Viranomaiset ovat määritelleet tilanteen terroristiteoksi. Asemies on ilmoittanut olevansa äärijärjestö Isisin kannattaja.

Poliisi on eristänyt alueen.

Aiemmin tänään sama mies oli ampunut kohti poliiseja Carcassonnessa noin 15 minuutin automatkan päässä Trebesistä. Yksi poliiseista haavoittui.

STT

