Ranskan Trebesissä on meneillään panttivankitilanne, kertoo uutistoimisto AFP.

Aseistettu mies on ottanut useita panttivankeja Super U -nimisessä kaupassa, kertoo BBC.

Mies kertoo olevansa äärijärjestö Isisin kannattaja. Poliisi on eristänyt alueen.

Aiemmin tänään sama mies oli ampunut kohti poliiseja Carcassonessa noin 15 minuutin automatkan päässä Trebesistä. Yksi poliiseista haavoittui.

http://www.bbc.com/news/world-europe-43512791

STT