Rantanen nousi Tikkasen ohi, Patrik Laine sai jalkavamman

Coloradon Mikko Rantanen on summannut seitsemässä viime ottelussaan tehot 4+11=15 ja paaluttaa asemaansa jääkiekon NHL:n 15 parhaan pistemiehen joukossa.

Rantanen nappasi keskiviikon vastaisen yön kierroksella pisteet 1+1, kun Colorado voitti Chicagon 5-1. Hyökkääjä on tehnyt pisteet 26+53=79 ja on vuosikymmenen toisena suomalaisena matkalla 80 pisteen kauteen.

Teemu Selänne viimeisteli tehot 31+49=80 kaudella 2010-2011. Selänne, Jari Kurri ja Olli Jokinen muodostavat harvalukuisen suomalaisten joukon, joka on tehnyt NHL:ssä kauden aikana vähintään 80 tehopistettä runkosarjassa. Kurri pystyi temppuun kymmenellä, Selänne yhdeksällä ja Jokinen kahdella kaudella.

Rantanen ohitti yhden kauden pistemäärissä Esa Tikkasen ja Petri Skrikon, joista Tikkanen teki kahdella ja Skriko yhdellä kaudella 78 pistettä.

Rantanen teki voittomaalin tutkaparinsa Nathan MacKinnonin syötöstä.

– MacKinnon on vaarallinen, kun hän saa kiekon. Ajattelin, että Mikko menee kyllä alueelle ja voisi saada kiekon takaisin, Coloradon päävalmentaja Jared Bednar ruoti ratkaisua NHL:n verkkosivuilla.

Colorado paransi asemiaan taistelussa pudotuspelipaikoista. Chicago jää varmuudella pudotuspelien ulkopuolelle ensimmäistä kertaa kauden 2007-2008 jälkeen.

Kiekon blokannut Laine selvinnee säikähdyksellä

Winnipeg voitti Los Angelesin jatkoajalla 2-1, mutta menetti ykköstykkinsä Patrik Laineen. Suomalaishyökkääjä blokkasi Alec Martinezin laukauksen, sai tällin vasempaan jalkaansa eikä palannut peliin.

– En usko, että kyseessä on mitään vakavampaa tai pitkäaikainen vamma, Winnipegin päävalmentaja Paul Maurice kommentoi seuran verkkosivuilla.

Laine on ollut Winnipegille todellinen kultakimpale viime aikoina. Suomalainen teki ennen loukkaantumistaan 15 ottelussa tehot 18+8=26 ja häneen kohdistuu kovat odotukset huhtikuussa alkavissa pudotuspeleissä.

Laine (43 maalia) kisaa maalipörssin voitosta Washingtonin Aleksandr Ovetshkinin kanssa, mutta venäläistähti karkasi nyt yhden maalin päähän. Ovetshkin merkkautti pisteet 1+1, kun Washington voitti Dallasin 4-3.

Puljujärvi koetteli Carolinan pudotuspelihaaveita

Carolinan Sebastian Aho nappasi pisteet 1+1 ja Teuvo Teräväinen 1+0, mutta Jesse Puljujärven (1+1) Edmonton marssi 7-3-voittoon. Carolinan ero itälohkon viimeiseen pudotuspelipaikkaan on yhdeksän pistettä, kun jäljellä on yhdeksän runkosarjaottelua.

Itälohkon pudotuspeliviivan alla on myös Florida, joka kavensi eronsa New Jerseyhin yhteen pisteeseen. Aleksander Barkov (26+47=73) saalisti kaksi syöttöpistettä, kun Florida voitti Ottawan 7-2. New Jersey hävisi San Joselle 2-6.

Markus Nutivaara teki maalin, kun Columbus kukisti New York Rangersin 5-3 ja vahvisti otettaan pudotuspelipaikasta. New York Islandersin suomalaismaalivahti Christopher Gibson (36 torjuntaa) pysäytti Pittsburghin maalein 4-1 päättyneessä ottelussa.

