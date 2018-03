Raportti: Itämeren ympäristöyhteistyö pitäisi saada erilleen Venäjä-pakotteista

Euroopan unionin talouspakotteet Venäjää vastaan uhkaavat vaikeuttaa ympäristöyhteistyötä Itämeren alueella. Pohjoismaiden neuvoston julkistaman tuoreen raportin mukaan uusia merkittäviä hankkeita ei ole käynnistetty koska pakotteet estävät niiden tukemisen Euroopan ja Pohjoismaiden rahoituslaitoksista.

Entisen kansanedustajan Christina Gestrinin kirjoittamassa raportissa ehdotetaan EU:ta tulkitsemaan pakotteita uudelleen siten, että ympäristöyhteistyössä niistä poikettaisiin. Hänen mukaan 1970-luvulla alkanut yhteistyö on ollut menestyksekästä, esimerkiksi Pietarin jätevesistä käytännössä kaikki puhdistuvat nykyään.

– Poliittiset päätökset, jotka estävät Euroopan ja Pohjoismaiden suunnittelemia ja osaltaan rahoittamia ympäristöhankkeita Venäjällä, lisäävät väestöön ja luontoon liittyviä turvallisuusriskejä koko Itämeren alueella, Gestrin sanoo.

EU määräsi Venäjälle pakotteita vuonna 2014 Krimin valtauksen jälkeen. Ennen pakotteita aloitetut ympäristöhankkeet on voitu viedä loppuun, mutta pakotteiden jatkumien uhkaa myös niiden ylläpitoa.

Venäjä-yhteistyöhön varattuja ympäristörahoja on pakotteiden alettua käytetty muun muassa projekteihin Ukrainassa ja Valko-Venäjällä.

Korjattu aiempaa uutista klo 14.08: Raportin kirjoittajan etunimi on Christina, ei Christine.

