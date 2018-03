Rekryexpossa tarjolla jälleen tuhansia työpaikkoja

Jättisuosion saavuttaneet Rekryexpo-messut uusitaan huhtikuussa Turun Messukeskuksessa. Messuille osallistuvissa yrityksissä on tällä hetkellä tiedossa lähes 2 000 avointa työpaikkaa.

Tämä on kuitenkin vain osa kokonaismäärästä, sillä kaikkien osallistuvien yritysten työpaikkamäärästä ei ole vielä tietoa. Myös tapahtumaan ilmoittautuminen on edelleen mahdollista.

Marraskuussa Rekryexpo-messuilla vieraili yli 3 500 kävijää ja paikalla oli yli 60 näytteilleasettajaa.

VARSINAIS-SUOMEN sairaanhoitopiiri hakee messuilla erityisesti sairaanhoitajia ja laitoshuoltajia, mutta isossa organisaatiossa on jatkuvasti avoinna myös muita töitä.

– Erilaisiin toimistotehtäviin on hämmästyttävän paljon hakijoita, siivoustehtäviin hakijoista on yleensä pulaa, samoin it-puolen hakijoista on valtakunnallisestikin pulaa, kuvailee henkilöstöpäällikkö Sanna-Mari Heinonen.

– Lääkärin tehtäviin on aina vähän hakijoita, mutta näin on aina ollut ja sopiva ammattilainen on löytynyt aina.

Sairaanhoitajien palkkaaminen on välillä vaikeampaa, välillä helpompaa. Viime vuosina tilanne on ollut hyvä, sanoo Heinonen.

– Rekrytointi on pääsääntöisesti helpompaa Turussa ja Salossa. Sen sijaan Loimaalla ja Uudessakaupungissa uusien ammattilaisten löytäminen on vähän vaikeampaa, mutta toisaalta avoinna olevia paikkoja on näissä yksiköissä vähemmän.

Messuilla ovat mukana myös maakunnan suurimmat työllistäjät Meyerin Turun telakasta Uudenkaupungin Valmet Automotiveen. Lisäksi telakan alihankkijat ja yhteistyöverkostot ovat aikaisempaa runsaammin mukana.

MAAKUNNAN työvoimapulan yleiskuva liittyy käsillä tekemiseen, kuvailee VMP Turun aluejohtaja Vesa Suominen.

– Se, mitä vetovoimayritykset ja muut heidän vanavedessään nyt etsivät, liittyy teollisiin ja tuotannollisiin tehtäviin. Asiantuntijoita ei haeta yhtä voimakkaasti, sanoo Suominen.

VMP:n näkökulmasta työntekijäpula on todellisuutta monella alalla. Tilastollisesti työnhakijoiden ja työpaikkojen määrän pitäisi kohdata, mutta oikeassa elämässä vaadittua ammattitaitoa ei aina löydy hakijoilta.

– Olemme valuneet tilanteeseen, jossa volyymipaikkoihin tarvittavia työnhakijoita ei enää löydy omalta alueelta. Koulutushankkeet eivät tuo ratkaisua akuuttiin pulaan, pohtii Suominen.

Maakunnassa olisi hänen mukaansa kiinnitettävä huomiota siihen, että vastavalmistuneet jäävät alueelle.

TERVEYS-, rakennus- ja ict-ala ovat aloja, joilla haetaan työvoimaa. Näin näkevät Turun Sanomien myyntijohtaja Katja Hägg ja myyntipäällikkö Jesse Vainio.

TS-Yhtymän lehdet järjestävät rekrytointitapahtuman 18.4. yhteistyössä Messukeskuksen kanssa.

Messutunnelmaa kohotetaan etukäteen lehtien välissä ilmestyvällä liitteellä. SSS:n Rekryexpo-lehti julkaistaan 10.4.

OHJELMA

Ohjelmaa työnhakijalle ja työnantajalle

Rekryexpo-tapahtumassa luennoi kahteen otteeseen Linkedin-asiantuntija Tom Laine.

Laineen ensimmäinen puheenvuoro on suunnattu työnhakijoille. Iltapäivällä hän puhuu työnantajille.

Työnhakijoille on luvassa CV-videostudiota. Rajulive Oy kuvaa messukävijöistä noin minuutin videoita.

Työnantajapuolella Finnairin henkilöstöjohtaja Eija Hakakari puhuu yrityksen brändin merkityksestä rekrytoinnissa.

Tom Pöystin esiintymisen aiheena on työpaikkojen klommunikointi, inhimillisyys, välittäminen ja suomalainen sisu.

Kuva: Marttiina Sairanen, Turun Sanomat.