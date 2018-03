Rengasrikko pilasi Loebin comebackin Meksikossa

Yhdeksänkertainen rallin maailmanmestari Sebastien Loeb teki paluun rallin MM-sarjaan Meksikossa. 44-vuotias ranskalainen ei ole ajanut nykyisillä WRC-autoilla yhtään kilpailua aikaisemmin, mutta silti Loebin paluusta oli tulla täydellinen.

Lauantain aamupäivän erikoiskokeiden jälkeen Loeb johti kisaa niukalla 2,9 sekunnin erolla ennen Hyundain Dani Sordoa. Iltapäivän avauserikoiskokeella Loebin Citroenista meni kuitenkin rengas ja mies jäi kärjestä yli kaksi ja puoli minuuttia.

– Ajolinjalla oli sisäkurvissa kivi ja me osuimme siihen. Ei se edes tuntunut pahalta iskulta ja ajattelin, että tuskin rengas meni. No, se kuitenkin meni ja tässä sitä ollaan, Loeb tuskaili 14. erikoiskokeen maalissa WRC.comin ralliradiolle.

– Nyt pitää vain ajaa varmasti pätkät läpi, koska meillä ei ole enää vararengasta. Eipä tässä ole oikein mitään tehtävissä.

”Paluu soralle tuntui hyvältä”

Loeb on kisassa 16 ajetun erikoiskokeen jälkeen viidentenä. Kisan johtoon nousi puolustava maailmanmestari Sebastien Ogier. Ford-kuski johtaa rallia 37,1 sekunnin erolla ennen Citroenin Kris Meekea. Hyundain espanjalaiskuski Sordo on kolmantena.

Rallilegenda Loeb ajaa tällä kaudella Meksikon lisäksi Korsikalla ja Kataloniassa. Rallicrossin MM-sarjassa päätyönään ajava ranskalainen kuitenkin janosi pitkästä aikaa myös erikoiskokeille.

– Onhan tämä aika huikeaa. En osannut odottaa oikein mitään, kun en ole kuuteen vuoteen ajanut sorarallia. Auto kuitenkin tuntui heti hyvältä. Tulin tänne pitämään hauskaa ja hauskaa on ollut. Nyt ei kuitenkaan ole enää niin motivaatiota ajaa tosissaan, kun ei voi taistella voitosta, Loeb sanaili.

Suomalaisten kärkitoiveet jo historiaa

Suomalaiskuskit ajavat lauantaina lähinnä terveisiä Meksikossa, sillä kaikki viisi kuljettajaa keskeyttivät jo perjantaina. MM-sarjan ”suomalaistalli” Toyota koki vielä lauantaina yhden takaiskun, kun kisan voittotaistelussa ollut Viron Ott Tänak joutui keskeyttämään teknisen vian vuoksi.

– Meksiko tuntuu olevan aika hankala kisa meille. Ottilla oli joku outo juttu turbon kanssa ja hänen oli pakko keskeyttää. Eilen taas Jari-Matilla (Latvala) oli laturivika. Melko oudolta tuntuu tällaiset viat. Luulen, että lämpötila ja korkeuserot tekevät tämän, Toyotan tallipomo Tommi Mäkinen totesi.

Perjantain keskeytyksestä huolimatta Latvala on rallissa 16 erikoiskokeen jälkeen yhdeksäntenä ja kiinni muutamassa MM-pisteessä. Kalle Rovanperä on WRC2-luokassa kuudentena.

Meksikon MM-ralli päättyy sunnuntai-iltana Suomen aikaa.

STT

