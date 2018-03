JARMO LEHTO. Edesmennyt Jussi-gaala oli yhden sortin pääsiäisen kärsimysnäytelmä. Julkkisten kosteat bakkanaalit olivat loogista jatkoa edellisviikkojen menolle, jonka perussanoma oli selvä: ristiinnaulitkaa!

Ristillä roikkui nytkin yksi mies. Aku Louhimies muuttui rajujen työmetodiensa takia parissa viikossa taiteellisesta sankarista kulttuuripiirien sylkykupiksi.

Alkuperäisessä kärsimysnäytelmässä anteeksi ei pyydelty eikä annettu. Tästä viisastuneena Louhimies on anellut anteeksiantoa myötähäpeään asti.

Tilanne on nykymenolle tyypillinen. Reilua oikeudenkäyntiä on kollektiivisen raivon edessä turha odottaa. Syyttäjiä riittää, puolustuksen penkki ammottaa tyhjänä.

Jussi-gaala itsessään on melkoista näytelmää Hollywoodista apinoituine punaisine mattoineen ja keskinäisen kehun kerhoineen.

Tv-katsoja kuvittelee, että tässä nyt jaellaan taivaasta sataneita palkintoja. Tosiasiassa elokuva-ala palkitsee ja kehuu estoitta itse itseään.

Juhlasaliin olivat kokoontuneet ”maailman parhaat ihmiset”, kuten Jussilla palkittu ohjaaja vuolaassa puheessaan totesi – ja todennäköisesti aidosti tarkoittikin.

Yleensä gaalassa kiitellään kavereita ja lähetetään terveisiä kotiin. Tällä kertaa jokaisen itseään arvostavan taiteilijan velvollisuus oli heittää tikkaa Louhimieheen. Katuvaisen oloisena ohjaaja ottikin piikit vastaan.

Kiistattomalta näyttää, että Aku Louhimies on käyttänyt työssään vastenmielisiä keinoja. Näyttelijät ovat ahdistuneet työssään, joten työsuojelu on kaiketi paikoitellen pettänyt.

Todennäköistä on toisaalta sekin, että juuri ahdistusta aiheuttaneet elokuvat ovat niitä, jotka nostivat kohtelusta valittaneet näyttelijät nykyisiin asemiinsa. He tekivät uskottavaa työtä.

Louhimies itse sanoo tähdänneensä elokuviin, joista katsoja ahdistuu. Tällaisia esimerkiksi 8-pallo ja Vuosaari tosiaan ovat. Ne ovat paikoin kuvottavaakin katsottavaa, mikä oli ohjaajan tavoitekin.

On vaikea kuvitella, miten niin uskottavat roolisuoritukset olisi pystytty tekemään ilman, että näyttelijät ajetaan vereslihalle.

Louhimiehen lynkkaukseen osallistuneessa tv:n ajankohtaisohjelmassa väitettiin, että samaan lopputulokseen päästäisiin muillakin keinoilla. Sitä on vaikea uskoa.

Näyttelijät ja muu elokuvarinki eivät ole maailman parhaita ihmisiä. He ovat ihmisryhmä, joka ajaa lähinnä omaa etuaan, kuten niin monet muutkin porukat.

Totuus alkaa näkyä, kun näyttelijät lakkaavat näyttelemästä. Sakki on pääosin samanlaista sisään päin lämpiävää sopulilaumaa kuin me huonommatkin ihmiset, jotka ostamme pääsylippuja elokuviin.

Louhimies on virheensä myöntänyt, mutta hänen syykseen on luettu jo sellaisiakin syntejä, joihin hänellä tuskin on osaa tai arpaa.

Yksittäisten ihmisten kokemuksista on muodostunut joukkokohtaus, kiitos innokkaiden ja äänekkäiden avustajien.

Toisen ja kolmannen kiven heittäjiä on jo niin iso joukko, ettei ole kuin yksi vaihtoehto. Ristiinnaulitkaa!

Kirjoittaja on toimittaja