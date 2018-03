Ruoka kallistuu Suomessa tänä ja ensi vuonna, ennustaa PTT

Ruoka kallistuu Suomessa tänä ja ensi vuonna, ennustaa Pellervon taloustutkimus PTT. PTT:n tänään julkistaman ennusteen mukaan ruuan hinta nousee tänä vuonna 0,8 ja ensi vuonna 1,4 prosenttia.

PTT:n arvion mukaan elintarvikkeiden tuotantokustannukset nousevat ja se voi siirtyä kuluttajahintoihin, koska myös ruuan kysyntä kasvaa.

– Hinnat nousevat kaikissa päätuoteryhmissä, mutta yksittäisten tuotteiden välillä on suuria eroja. Peruselintarvikkeiden hintakehitys on tasaista, kertoo maatalousekonomisti Heini Lehtosalo.

Lehtosalon mukaan ruuan hinta on laskenut kolme vuotta.

– Nousu jää edelleen yleisen inflaatiokehityksen alapuolelle. Hintakilpailu on edelleen tiukkaa peruselintarvikkeissa, hän sanoi PTT:n tiedotustilaisuudessa.

Myös liha- ja viljatuotteet kallistuvat

Alkuvuonna eniten ovat kallistuneet maitotuotteet, mutta niiden hintojen nousu tasaantuu PTT:n arvion mukaan loppuvuodesta. Silti maitotuotteiden hinnat nousevat eniten.

– Maitotuotteiden hinnat nousevat noin 1,2 prosenttia tänä vuonna ja ensi vuonna hintojen nousu jatkuu vielä reippaampana.

Lihatuotteiden hinnat kääntyvät PTT:n arvion mukaan tänä vuonna nousuun neljä vuotta kestäneen laskun jälkeen. Myös viljatuotteiden hinnat nousevat.

PTT arvioi, että naudanlihan ja sianlihan tuotanto ja kulutus laskevat Suomessa, mutta broilerin tuotanto ja kulutus jatkavat kasvua. Myös kasvipohjaisten elintarvikkeiden kulutus on kasvussa.

STT

