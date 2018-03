Ruoka tärkein linkki Suomeen

PÄIVI ARVONEN. Australiassa asuu noin 30 000 suomalaista syntyperää olevaa henkilöä. Näistä valtaosa on toisen, kolmannen tai sitä useamman polven suomalaisia, joiden yhteys Suomeen on lähes olematon.

Viime vuoden lopulla haastattelin Australiassa Sydneyn ja Canberran kaupungeissa yli pariakymmentä iäkkäämpää suomalaissiirtolaista. Vanhin haastateltavista juhli viime vuonna satavuotissyntymäpäiväänsä ja nuorimmatkin olivat 60 vuotta täyttäneitä.

Haastattelumateriaalista on suunnitteilla kirja, jonka työnimenä on ”Suomalaisella sisulla Australiaa rakentamassa”. Haastattelemistani valtaosa oli työskennellyt rakennusalalla rakentajina, sillä Australia tarvitsi 1950–1970-luvuilla työvoimaa ja maksoi siirtolaisia houkutellakseen matkakuluista osan tai kaiken. Tulijat, joiden matka maksettiin kokonaan, sitoutuivat työskentelemään maassa kaksi vuotta.

Toisen maailmansodan jälkeen Suomesta arvioidaan muuttaneen Australiaan noin 20 000 ihmistä, joista noin 40 prosenttia muutti myöhemmin joko takaisin Suomeen tai johonkin kolmanteen maahan kuten Yhdysvaltoihin, Kanadaan tai Ruotsiin.

Haastatteluissa halusin paneutua paitsi syihin lähteä Suomesta sekä alkuvaiheisiin Australiassa myös siihen, miten Australiassa vuosikymmeniä asuneet suomalaiset näkevät ja mieltävät synnyinmaansa. Haastattelin myös toisen polven suomalaisia ja Australiaan lapsena muuttaneita. Osa heistä koki olevansa edelleen ehkä puoliksi suomalaisia, mutta iso osa mielsi itsensä selkeästi australialaiseksi.

Toisen polven suomen kielen osaaminen oli hyvin vaihtelevaa; moni Australiassa syntynyt suomalaisten vanhempien lapsi ei enää puhu suomea, vaikka kotikieli olisikin varhaislapsuudessa ollut suomi.

Kysymykseen, mitä suomalaisuus sinulle merkitsee sain hyvin yhteneväisiä vastauksia. Suomalaisuus määriteltiin sen kautta, että perheessä syödään suomalaisia ruokia. Sanat karjalanpiirakka ja pulla, usein myös ruisleipä kuuluvat aktiiviseen sanavarastoon niilläkin, jotka eivät muutoin puhu suomea.

Australian suomalaiset ovat aktiivisia leipojia; monessa kodissa leivotaan ruisleipää ja karjalanpiirakoita tai ainakin pullaa, ja joulupöytään katetaan suomalaisia jouluruokia. En ole koko elämäni aikana syönyt niin paljon kotitekoista ruisleipää ja karjalanpiirakoita kuin parin kuukauden aikana Australiassa.

Kansallisen identiteetin määritteleminen ruuan kautta kertoo lähtijöiden taustasta ja sen ajan Suomesta. Monet haastattelemistani olivat syntyneet 1930- ja 1950-luvuilla, jolloin Suomessa elettiin niukkuuden vuosia.

Uudessa kotimaassa kaikille löytyi nopeasti töitä ja velaton omakotitalo saatiin rakennettua muutamassa vuodessa. Etenkin yrittäjänä vaurastumisen mahdollisuudet olivat aivan toiset kuin sen ajan Suomessa, mutta palkkatyöläisillekin jäi rahaa käteen ja säästöön paljon enemmän kuin Suomessa.

Uudessa kotimaassa ei kärsitty puutetta, mutta juurettomuutta kyllä. Koti-ikävä Suomeen oli aihe, josta ei puhuttu; ehkä se vaivattiin taikinaan ja nieltiin alas.

Kirjoittaja on teologian maisteri ja toimittaja.