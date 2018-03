Ruotsalaisten Suomi-kuva koheni Suomen juhlavuonna

Suomen satavuotisjuhla paransi ruotsalaisten mielikuvia Suomesta. Suomeen myönteisesti suhtautuvia oli tämän vuoden puolella 72 prosenttia vastaajista, kun viime vuonna luku oli 62, kertoo Suomen Tukholman-instituutin teettämä mielipidemittaus.

Suomea pidetään modernina ja tasa-arvoisena maana, jonka muotoilu, historia ja yhteiskunta kiinnostavat. Vähemmän kuin joka neljäs oli kuitenkin lukenut Suomea käsitteleviä artikkeleita sanomalehdistä. Henkilöistä tunnetuimpia olivat Arja Saijonmaa, Urho Kekkonen ja Tove Jansson.

Tutkimuksen mukaan juhlavuosi on samalla tuonut monille ruotsalaisille esille omien Suomea koskevien tietojen vähäisyyden, koska Suomi on näkynyt enemmän ruotsalaisessa mediassa.

Tutkimuksessa todetaan myös, että asenteita ja ennakkoluuloja on vaikea muuttaa ilman pitkäjänteisiä toimia.

Suomen Tukholman-instituutti tilasi vuosi sitten yhdessä Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston ja ajatushautomo Magman kanssa Novukselta mielipidemittauksen ruotsalaisten Suomi-kuvasta. Seurantamittaus tehtiin tänä vuonna. Verkkokyselyssä tehtiin tammikuussa yli tuhat haastattelua.

