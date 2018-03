Ruotsalaistoimittaja Kim Wall viimeisessä viestissään: Nyt mennään alas! – Madsen: Wallin henkeä ei enää voinut pelastaa.

”Olen muuten yhä elossa, mutta nyt mennään alas! Rakastan sinua!”

Tämä oli ruotsalaistoimittaja Kim Wallin viimeinen tekstiviesti miesystävälleen 10. elokuuta. Viestiä näytettiin Kööpenhaminassa alkaneessa oikeudenkäynnissä torstaina.

Tanskalaiskeksijä Peter Madsen toisti tarinan, jonka mukaan hän löysi Wallin tajuttomana sukellusveneestä. Madsen väitti itse olleensa kannella, kun sukellusveneen ilmanpaine yhtäkkiä romahti. Hänen mukaansa Nautilukseen ei sellaisessa tilanteessa pääse sisälle, ennen kuin venttiili aukeaa ja päästää sisälle ilmaa.

Madsen sanoi oikeudessa, että Wallin henkeä ei enää voinut pelastaa.

– Jos olisin yrittänyt kantaa hänet ylös, sukellusveneestä olisi löytynyt kaksi kuollutta.

Syyttäjä vaatii Madsenille elinkautista vankeutta.

Madsen kiistää tahallisen henkirikoksen. Madsen on myöntänyt paloitelleensa Wallin ruumiin ja upottaneensa osat mereen. Hän ei kiistä syytteitä hautarauhan rikkomisesta.

Myönsi valehdelleensa

– Minunlaiselleni ihmiselle mikään ei voisi olla pahempaa kuin lähteä matkalle Nautiluksella niin, että sukellusveneessä on kaksi henkeä, mutta vain yksi palaa takaisin. Että koko miehistö ei palaa, Madsen sanoi.

Keksijä myönsi valehdelleensa, kun hän kertoi päästäneensä Wallin maihin. Syynä valheeseen oli hänen mukaansa se, että hän halusi suojella Wallin läheisiä.

– En halunnut maailman tietävän, miten kamalalla tavalla Kim Wall kuoli.

Madsen ei kiistä syytettä hautarauhan rikkomisesta. Hän myöntää paloitelleensa Wallin ruumin ja upottaneensa ruumiinosat mereen. Hän sanoi, ettei hän kestänyt ajatusta kuolleesta Wallista sukellusveneessään.

Syyttäjän mukaan Madsen sitoi Wallin ja löi sekä puukotti tätä useita kertoja ennen surmaamista. Teko oli syyttäjän mukaan harkittu, koska Madsen oli tuonut mukanaan veneelle muun muassa veitsen, sahan ja sitomistarvikkeita. 30-vuotiaan naisen todennäköinen kuolinsyy oli tukehtuminen tai kaulan alueelle tehty viilto.

Mahdollinen motiivi teolle on yhä hämärän peitossa. Wallin kuolemansyytä ei myöskään ole pystytty todentamaan.

Puolustusasianajaja Betina Hald Engmark vetosi siihen, että Wallin kuolemansyytä ei ole saatu selville.

– Kuolemansyy on yksi seikoista, jotka ratkaisevat tämän oikeudenkäynnin, hän sanoi.

Asianajaja peräsi myös todisteita siitä, että henkirikos olisi ollut suunniteltu.

– Mielestäni on tärkeää painottaa, että oikeuden tulee ottaa kantaa ainoastaan lausuntoihin ja dokumentteihin, jotka esitetään oikeudessa. Meidän pitää unohtaa se, mistä mediat kirjoittavat.

Raakaa väkivaltaa

Madsenia syytetään myös seksuaalirikoksesta. Yleisö poistettiin oikeussalista, kun oikeudelle näytettiin valokuva Wallin yläruumista, joka löydettiin merestä 21. elokuuta.

Torsoon oli kohdistunut raakaa väkivaltaa. Muun muassa alapäätä oli viillelty ja isketty veitsellä useita kertoja. Syyttäjä näytti myös kuvia verijäljistä sukellusveneen sisällä.

Syyttäjä vaatii Madsenille elinkautista vankeusrangaistusta. Oikeudenkäynnille on varattu 12 päivää. Tuomio julistettaneen 25. huhtikuuta, jolloin oikeudenkäynti loppuu.

STT

