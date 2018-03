Ruotsin pikkuherttuatar saa harvinaisen nimen

Ruotsin kuningashuoneen tuoreimman jäsenen nimi on julkistettu. Vauva saa nimekseen Adrienne Josephine Alice, ja hänestä tulee Blekingen herttuatar.

Prinsessa Madeleinen ja Chris O’Neillin viime viikolla syntyneellä lapsella on kaksi sisarusta: Leonore, 4, ja Nicolas, 2.

Nimi on verrattain harvinainen, sillä Ruotsin tilastoviraston (SBC) mukaan Adriennella on maassa vain 141 kaimaa. Alice sen sijaan oli viime vuoden tavallisimpia nimiä vastasyntyneille tytöille.

Pääministeri Stefan Löfven tiivisti tunteensa pikkuherttuattareen yhteen sanaan.

– Söpöläinen.

STT

