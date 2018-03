Sää jatkuu vuodenaikaan nähden erittäin kylmänä – lumisateet valuvat kohti etelää

Sää jatkuu ensi viikolla vuodenaikaan nähden erittäin kylmänä, kertoo Ilmatieteen laitos. Kylmä pohjoinen ilmavirtaus työntyy parhaillaan kohti eteläistä Suomea.

Maan keskiosissa sunnuntaiaamu valkeni lumisateisena, ja lunta on odotettavissa illaksi myös etelään.

Yön aikana pakkanen kiristyy ja päiväpakkasiakin on maanantaista alkaen odotettavissa koko maassa. Öisin pakkanen on kireää ja mittari laskee alle kymmenen pakkasasteen Etelä-Suomea myöten.

STT

