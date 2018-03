Saadaanko rahoitusalan pitkäksi venyneeseen työriitaan ratkaisu? – Sovittelu jatkuu tänään

Rahoitusalan pitkään jumissa olleen työriidan sovittelu jatkuu tänään. Edellinen yritys sovitella kiistaa päättyi tuloksettomana lähes kaksi viikkoa sitten.

Rahoitusala on ollut vailla työehtosopimusta jo marraskuun lopulta. Osapuolilla on ollut kiistaa etenkin viikonlopputöistä. Ammattiliittojen mukaan rahoitusalan työnantajat edustavat ”hyvin vanhakantaista johtamiskulttuuria” ja pyrkivät määräämään yksipuolisesti työajoista.

Työriidassa ovat mukana Ammattiliitto Pro, Ammattiliitto Nousu ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN sekä työnantajapuolta edustavat Finanssiala ja Palvelualojen työnantajat Palta. Soviteltavana on myös Danske Bankin työehtosopimus.

Työntekijäpuoli on uhannut uudella lakkoaallolla, joka sulkisi useiden pankkien konttoreita tämän kuun lopulla ja huhtikuussa. Uudet lakot on tarkoitus toteuttaa kolmessa erässä.

Ensimmäinen nelipäiväinen lakko kohdistuisi OP-ryhmään ja alkaisi 26. maaliskuuta. Nordeassa lakkoiltaisiin 6.-9. huhtikuuta ja muissa rahoitusalan yrityksissä 9.-12. huhtikuuta.

