Saarikko selvityttää palkka-avoimuutta

Tasa-arvoasioista vastaava perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) asettaa selvityshenkilön selvittämään palkka-avoimuutta.

Saarikon mukaan palkka-avoimuuden kehittäminen on merkittävässä osassa, jos ja kun halutaan edetä kohti samapalkkaisuutta miesten ja naisten välillä.

Saarikon mielestä samapalkkakehitys on Suomessa luvattoman hidasta, ja se kertoo hänen mielestään siitä, etteivät nykyiset keinot asian edistämiseksi riitä.

Saarikon mukaan selvityshenkilön asettaminen juuri tasa-arvon päivänä on symbolisesti tärkeä liike.

– Samasta ja samanarvoisesta työstä pitää saada samaa palkkaa. Naisten ja miesten välinen palkkatasa-arvo on erittäin tärkeä tavoite. Samapalkkaisuuden edistämiseksi tarvitaan uusia keinoja, koska esimerkiksi palkkakartoitusten kattavuudessa ja laadussa on eroja työpaikkojen välillä, Saarikko sanoo tiedotteessaan.

Selvityshenkilönä toimii tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara.

Selvityksessä kuvataan samapalkkaisuuden nykytila Suomessa ja tehdään katsaus kansainvälisiin esimerkkeihin. Selvityshenkilö tekee myös suosituksia Suomen lainsäädännön ja käytäntöjen muuttamiseksi. Selvitystä varten kuullaan työmarkkinaosapuolia.

Selvityksen määräaika on lokakuun alussa.

STT

