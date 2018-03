Saksan hallitusohjelma allekirjoitettiin – uusi hallitus aloittaa työnsä keskiviikkona

Saksan kristillisdemokraatit ja sosiaalidemokraatit ovat allekirjoittaneet sopimuksen hallitusohjelmasta.

Frankfurter Allgemeine -lehden mukaan uuden hallituksen on määrä aloittaa työnsä keskiviikkona.

Koalitiohallitusta johtaa neljännen kautensa liittokanslerina aloittava kristillisdemokraattien Angela Merkel. Merkel on luvannut, että uusi hallitus toimii Eurooppa-myönteisesti.

Saksa on ollut ilman varsinaista hallitusta viime syyskuun vaaleista lähtien. Kristillisdemokraattien, vihreiden ja liberaalipuolue FDP:n neuvottelut karahtivat kiville marraskuussa. Tämän jälkeen sosiaalidemokraatit pyörsivät aiemman päätöksensä jäämisestä oppositioon ja ryhtyivät neuvottelemaan hallitusyhteistyöstä kristillisdemokraattien kanssa.

Euroopan talousveturin valtapuolueiden ahdingosta on hyötynyt erityisesti oikeistopopulistinen Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolue.

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/groko-union-und-spd-unterzeichnen-koalitionsvertrag-15489976.html

STT

