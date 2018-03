Saksan poliisi pidätti Katalonian ex-aluejohtaja Puigdemontin

Saksassa poliisi on pidättänyt Katalonian ex-aluejohtajan Carles Puigdemontin tänään. Puigdemont otettiin kiinni, kun hän tuli autolla Tanskasta Saksan puolelle. Puigdemontin suunnitelma oli palata Belgiaan.

Pidätys tehtiin kaksi päivää sen jälkeen, kun Espanjan korkein oikeus oli päättänyt asettaa yhteensä 13 katalonialaista poliitikkoa ja aktivistia syytteeseen kapinoinnista. Uutistoimisto AFP:n mukaan viisi on pidätetty ja kuudesta oikeus antoi kansainvälisen pidätysmääräyksen. Joukossa on myös Puigdemont. Rikoksesta tuomitulle voidaan langettaa 30 vuoden vankilatuomio.

El País -lehden mukaan Puigdemont pysäytettiin, kun hän oli juuri ylittänyt rajan Tanskasta Saksaan autolla.

Puigdemontin otti kiinni Schleswig-Holsteinin poliisi. Saksalaisen Focus Onlinen tietojen mukaan Espanjan salainen palvelu piti Puigdemontia koko ajan silmällä. Kun hän poistui Suomesta Saksan suuntaan, espanjalaiset informoivat asiasta Saksan viranomaisia, Focus Online kirjoittaa.

Espanja on antanut katalaanijohtajasta kansainvälisen pidätysmääräyksen ja luovutuspyynnön. Espanja syyttää entistä katalaanijohtajaa muun muassa kapinan lietsomisesta.

Ei ehditty ottaa kiinni Suomessa

Puigdemont vieraili loppuviikosta Suomessa. Hän saapui torstaina Suomeen eduskunnan Katalonia-ystävyysryhmän vieraana, ja hänen oli alun perin määrä olla täällä lauantai-iltapäivään asti.

Hän ehti poistua maasta ennen kuin Suomen poliisi sai hänet kiinni.

Puigdemont on asunut lokakuusta lähtien omaehtoisessa maanpaossa Belgiassa.

