Saksan talousministeri: Ratkaisu terästullikiistaan voi löytyä nopeasti

Ratkaisu EU:n ja Yhdysvaltojen välejä hiertävään tullikiistaan saattaa löytyä jo tällä viikolla, arvioi Saksan talousministeri Peter Altmaier. Washingtonissa vieraileva Altmaier sanoi uskovansa, että neuvotteluilla voidaan välttää kauppasodan syttyminen.

EU:n kauppakomissaari Cecilia Malmström on myös matkustanut Yhdysvaltoihin neuvottelemaan presidentti Donald Trumpin esittämistä tulleista teräkselle ja alumiinille. EU on tuominnut Trumpin tullipuheet ja uhannut vastatoimilla. Malmström neuvottelee asiasta Washingtonissa tiistaina ja keskiviikkona.

Trumpin yllättäen esille tuoma ajatus 25 prosentin tullista teräkselle ja 10 prosentin tullista alumiinille on herättänyt markkinoilla pelkoa tuhoisan kauppasodan syttymisestä. Tullien piti aluksi koskea kaikkia tuottajia, mutta myöhemmin Kanadalle ja Meksikolle luvattiin poikkeukset.

EU on toivonut, että Yhdysvallat jättäisi myös sen kokonaisuudessaan tullikorotusten ulkopuolelle. Amerikkalaisen teollisuuden edustajat lobbaavat tullien perumisen puolesta.

