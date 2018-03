Saksassa on määrä allekirjoittaa sopimus hallitusohjelmasta

Saksassa kristillisdemokraattien ja sosiaalidemokraattien on määrä allekirjoittaa tänään sopimus hallitusohjelmasta. Hallituksen synty varmistui, kun yhteistyö hyväksyttiin maaliskuun alussa sosiaalidemokraattien jäsenäänestyksessä.

Koalitiohallitusta johtaa neljännen kautensa liittokanslerina aloittava kristillisdemokraattien Angela Merkel. Merkel on luvannut, että uusi hallitus aloittaa työnteon ripeästi ja toimii Eurooppa-myönteisesti. Merkel on peräänkuuluttanut EU:n suunnannäyttäjiksi vahvaa Saksaa ja Ranskaa.

Saksa on ollut ilman varsinaista hallitusta viime syyskuun vaaleista lähtien. Kristillisdemokraattien, vihreiden ja liberaalipuolue FDP:n neuvottelut karahtivat kiville marraskuussa. Tämän jälkeen sosiaalidemokraatit pyörsivät aiemman päätöksensä jäämisestä oppositioon ja ryhtyivät neuvottelemaan hallitusyhteistyöstä kristillisdemokraattien kanssa.

Euroopan talousveturin valtapuolueiden ahdingosta on hyötynyt erityisesti oikeistopopulistinen Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolue.

