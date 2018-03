Salibandydivarin nousukarsinnan pelitahti on IBK Medalle armottoman raju – otteluparissa myös nostalgia-annos kuuden vuoden takaa

IBK Meda nousi ainakin lähes viikon ajaksi statuksessaan salibandyn miesten I divisioonan järjestelmiin. Divarin nousukarsintojen ensimmäisen vaiheen aikataulu julkistettiin maanantaina, ja ohjelma on varsinkin salolaisjoukkueen kannalta armottoman raju.

Merikoski SBT ja Meda kohtaavat Oulussa Kastellin monitoimitalolla pitkäperjantaina kello 16.30. Heti seuraavana päivänä pelataan Salohallissa alkaen kello 17.

Mikäli kolmatta ottelua tarvitaan, pelataan se maanantaina. Ottelupari viedään siis läpi maksimissaankin noin kolmessa vuorokaudessa. Lisäksi on hyvä muistaa, että Meda on urakoinut pudotuspeleissä jo kuusi, Merikoski vain neljä ottelua. Ero on amatöörijoukkueiden tapauksessa merkittävä.

Otteluparissa päästään myös maistelemaa pieni annos nostalgiaa. Merikoski pelasi kotiedulla varustettuna viimeksi salolaisjoukkuetta – tuolloin SalPaa – vastaan kuusi vuotta sitten. Silloin miteltiin noususta Divariin, ja SalPa hävisi otteluparin suoraan kahdessa pelissä oululaisten juhliessa sarjanousua.

Medan joukkueesta löytyy tukku pelaajia, jotka yrittivät nousua aikanaan SalPassa.

Juttua korjattu 26.3. kello 19.07: Merikoski SBT:llä oli kotietu myös SalPaa vastaan.