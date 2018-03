Salo hakee näkyvyyttä

Salo havittelee massiivista lentopalloturnausta. Salon Viesti ja LP Viesti hakevat lasten ja nuorten Power Cupin pääjärjestäjiksi vuonna 2020. Salon kaupunki on valmis tukemaan tapahtumaa.

Mikäli hakemus hyväksytään, on turnaus tulossa Saloon muutaman vuoden kuluttua.

Suuri lentopalloturnaus sopii Saloon hyvin. Perinteinen lentopallokaupunki tunnetaan Suomessa ja maailmalla.

Salossa on myös hyvää osaamista suurten urheilutapahtuminen järjestämisessä. Joka kesäinen Salo-Volley tuo kaupunkiin satoja lentopalloharrastajia. Lisäksi Salossa on järjestetty muita suuria lentopallo- ja koripallotapahtumia.

Kaupungin keskustassa sijaitseva nykyaikainen ja toimiva urheilupuisto antaa suurille urheilutapahtumille mainiot puitteet. Saloon on helppo tulla, moottoritie ja raideyhteydet nopeuttavat liikkumista, ja satamat ja lentokentät ovat lähellä.

Power Cupin kokoinen massatapahtuma vaatii tavallista huolellisempaa suunnittelua. Jos Salo tapahtuman saa, on turnaukseen tulossa lähes 900 joukkuetta ja kaikkiaan jopa 10 000 osallistujaa. Talkooväkeäkin tarvitaan 600–700 työntekijää.

Suuren lentopalloturnauksen onnistuminen edellyttää hyvää koordinointia. Pelkästään majoituksen järjestäminen näin suurelle joukolle on vaativa tehtävä. Tapahtuma edellyttää myös hyvää yhteistyötä eri seurojen kesken. Järjestämisvastuussa olevat lentopalloseurat tarvitsevat apua muilta seuroilta.

Salossa on kaikki mahdollisuudet onnistua massatapahtuman järjestelyissä.

Salon kaupungille kysymys on paljon muusta kuin vain onnistuneesta urheilutapahtumasta. Power Cup tuo lisää näkyvyyttä ja avaa uusia mahdollisuuksia.

Power Cupin järjestäminen ei ole lopullinen maali, vaan malliesimerkki, miten suuret tapahtumat toteutetaan Salossa sujuvasti. Urheilun lisäksi Salo sopii myös muiden yleisötapahtumien ja konferenssien pitopaikaksi.

Näkyvyydellä on merkitystä, kun kaupunki hakee uutta kasvua.