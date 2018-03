Salohallissa tanssitaan lauantaina kovatasoiset GP-kisat

Swivelin kauden päätapahtuma on vuorossa lauantaina, kun seura järjestää vakio- ja latinalaistanssien GP-kilpailut Salohallissa.

Seura on jo tottunut suurkisojen järjestäjä, kaksi vuotta sitten seura järjesti ikäkausimestaruuskilpailut ja vuosi sitten latinalaistanssien SM-kilpailut.

Tällä kertaa mukana on 115 tanssiparia 37 eri seurasta ja 25 eri kaupungista – muun muassa Helsingistä, Kuopiosta, Oulusta ja Keminmaasta.

Lauantain kilpailu on yksi kauden kuudesta GP-kisasta. Järjestävä seura on saanut mukaan ilahduttavasti täydet kymmenen paria, vaikka seuralla ei ole edustusta nuoriso- tai senioriluokissa.

”Pääluokassa” eli Championissa on sen sijaan peräti kahdeksan Swivelin paria.

Luokka on kovatasoinen: helsinkiläistä Dance Worldia edustava Suomen tämän hetken ykköspari Marius Toperczer-Muresan–Claudia Ketonen on suosikki niin vakioissa kuin lattareissa.

Lattareissa heille kovan vastuksen antavat Swivelin pari Konstantin Kalmar–Kastanja Rauhala sekä helsinkiläistä TK Masteria edustava salolaispari Markus Ranta–Alisa Heino.

Kisojen arvokkuudesta ja kovasta tasosta kertoo sekin, että kisan seitsemästä tuomarista kuusi tulee ulkomailta.

Edellisiin kisoihin verrattuna tällä kertaa eräänlaisena välipalana toimii salsa-kilpailu, jonka on tarkoitus tuoda väriä ja vapautta keskelle pitkää kisapäivää.