Salon Viestin tyttölentopallojoukkueissa piisaa massiivinen määrä maajoukkuepelaajia

Varsinais-Suomi on yksi maan johtavista juniorilentopalloilun alueista. Salon Viesti on puolestaan yksi maan johtavista junnuseuroista, joka on vahvistanut rivejään entisestään alueen muiden seurojen pelaajilla.

Kun nämä kaksi asiaa vetää yhteen, on helppoa muodostaa pari yhtälöä. 1) Viestin tyttö- ja poikajoukkueet vilisevät Suomen nuorisomaajoukkueiden pelaajia. 2) Salolaisten B-tyttöjoukkue voitti aluemestaruuden viime viikonloppuna Somerolla pelatussa turnauksessa.

B-tyttöjen ryhmän voi todeta suorastaan pursuavan maajoukkuenuoria. Hieman yli vuoden sisällä EM-karsintaotteluita ovat pelanneet Netta Laaksonen, Oona Luostarinen, Elviira Porthen, Arita Ternava, Saana Virtanen ja Salla Virtanen. Aiemmin maajoukkuetoiminnassa ovat olleet mukana myös Lotta Haapanen ja Noora Leimu.

– Hyviä urheilijoita koko sakki, tiivistää Viestin B-tyttöjä valmentava Tapio Alapuranen.

Näistä lähtökohdista on melkeinpä itsestäänselvyys, että Viesti pelasi itsensä lauantaina Salon Hermannin koululla SM-lopputurnaukseen. Se järjestetään Somerolla huhtikuun puolivälissä.

