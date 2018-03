Pikkaraisen SalPa hankki laiturin ja puolustuksen monitoimimiehen – kauden alkuun enää kaksi kuukautta

Salon Palloilijoiden joukkue alkaa olla muutamaa hankintaa vaille valmis kahden kuukauden kuluttua alkavaan Kakkoseen.

SalPan viimeisimmät hankinnat ovat hyökkääjä Hushyar Aftab sekä puolustaja Oskari Pasanen. Lisäksi keskikenttäpelaaja Niko Leskelä jatkaa seurassa.

Tommi Pikkaraisen valmentamalla SalPalla on nyt kasassa yhteensä 15 pelaajaa. Hyökkäys-, puolustus- ja maalivahtiosastot alkavat olla täynnä, keskikentälle joukkue kaipaa Leskelän ja Lucas Gabrielssonin rinnalle muutaman pelaajan.

Aftab, 24, on jyväskyläläisen JJK:n kasvatti. Hän on pelannut viime kaudet Åbo IFK:ssa ja FC Jazzissa. Hän on pelannut yhden liigaottelun Turun Palloseuran paidassa. Aftabin pelipaikka on ensisijaisesti laidalla.

– Joukkueessa oli jo valmiiksi useampi tuttu pelaaja, joten mukaan oli helppo tulla. Suurin syy siirtymiseen oli Pikkarainen. Hänestä on jäänyt todella positiivinen kuva pelaajia kehittävänä valmentajana, Aftab kertoo SalPan tiedotteessa.

Pasanen taas on Kouvolan Susien kasvatti, joka on pelannut kaksi edellistä kautta KTP:n paidassa Ykköstä ja Kakkosta. Pasanen pystyy pelaamaan käytännössä jokaista paikkaa puolustuslinjassa tai puolustavana keskikenttäpelaajana.

– Hienoa saada sopimus hyvään seuraan ja organisaatioon, Pasanen kertoo.

Leskelän ensimmäistä kautta SalPassa haittasi armeija. Nyt hän pääsee valmistautumaan kauteen huomattavasti ehjemmin.

– Tykkäsin todella paljon olla joukkueen mukana. Nyt kun olen tutustunut uuteen valmentajaan sekä hänen pelitapaansa, niin halusi ehdottomasti jatkaa Salossa, Leskelä vakuutti.

SalPan seuraava harjoitusottelu pelataan lauantaina Urheilupuistossa Maskua vastaan. Vajaat viisi kuukautta kestävä kausi Kakkosen B-lohkossa alkaa 6. toukokuuta Honka Akatemian vieraana.

Lue lisää tiistain Salkkarista!