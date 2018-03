Santeri Kiiveri laski sijalle 11. alppihiihdon supersuurpujottelussa

Pyeongchangin paralympialaisissa suomalainen Santeri Kiiveri on sijoittunut sijalle 11. alppihiihdon supersuurpujottelussa. Kiiveri laski ajassa 1.30,03 ja jäi kärjestä 5,20 sekunnilla. Eilisessä syöksylaskussa Kiiveri oli sijalla 13. Kiiveri kilpailee pystylaskijoiden sarjassa.

Supersuurpujottelun ensimmäisen sijan vei sveitsiläinen Theo Gmur, toiseksi tuli Ranskan Arthur Bauchet ja kolmanneksi Itävallan Markus Salcher.

Gmur voitti myös eilisen syöksylaskun.

Paralympiaurheilu kertoo Twitterissä, että Kiiveri oli varsin tyytyväinen suoritukseensa.

Suomen kisajoukkueen 17-vuotias kuopus osallistuu Etelä-Korean kisojen alppihiihdossa vielä alppiyhdistettyyn, pujotteluun ja suurpujotteluun. Kisojen päätöspäivänä 18 vuotta täyttävän Kiiverin suurimmat menestysodotukset ovat pujottelussa ja alppiyhdistetyssä.

Suomen joukkueessa Pyeongchangin paralympialaisissa kilpailee 13 urheilijaa sekä kaksi opashiihtäjää. Suomen urheilijamäärä on sama kuin neljä vuotta sitten Sotshin kisoissa. Suomella on edustus kaikissa muissa talviparalympialaisten lajeissa paitsi kelkkajääkiekossa.

Paralympialaiset järjestetään Pyeongchangissa 9.-18. maaliskuuta, ja ne ovat historian 12:nnet talviparalympialaiset. Neljä vuotta sitten Sotshissa Suomi saavutti yhden hopean.

STT

