Sarjakuristajan syytteen käsittely alkoi hovioikeudessa – syyttäjän mukaan valmisteli 17-vuotiaan tytön kuristamista

Sarjakuristajana tunnetun 52-vuotiaan miehen syytettä käsitellään tänään Helsingin hovioikeudessa. Helsingin käräjäoikeus hylkäsi heinäkuussa hänen syytteensä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta näytön puutteessa.

Hovioikeus myönsi jatkokäsittelyluvan käräjätuomiosta valituslupaa hakeneelle syyttäjälle, jonka mukaan Michael Penttilä valmisteli 17-vuotiaan tytön kuristamista ja yritti tunkeutua tytön asuntoon.

Syyttäjän mukaan mies oli yrittänyt avata ovea tuntemattomalla esineellä noin kymmenen minuutin ajan. Tyttö kertoi oikeudessa, että hän oli mennyt ovelle ja nähnyt ovisilmästä miehen, jolla oli nahkahanskat. Tytön mukaan hän näki miehen vain hetken aikaa, sillä tämä peitti ovisilmän.

Käräjäoikeus katsoi tuomion perusteluissa, että virheellisen tunnistamisen riski on varteenotettava, koska tytöllä oli vain hetki aikaa nähdä ovisilmästä oven takana ollut henkilö. Oikeuden mukaan näyttöä ei ole myöskään siitä, että Penttilä olisi tarkkaillut tyttöä.

Syyttäjä vaati käräjillä Penttilälle neljän vuoden vankeusrangaistusta.

Penttilä on tuomittu vuosikymmenten varrella useista henki- ja väkivaltarikoksista. Hän on esimerkiksi kuristanut hengiltä äitinsä, 12-vuotiaan tytön ja naistuttavansa. Lisäksi hänellä on tuomiot muun muassa törkeästä raiskauksesta, vapaudenriistosta ja kolmesta törkeästä pahoinpitelystä.

Oikeudessa hän on perustellut tekoja esimerkiksi sadomasokistisena seksinä.

STT

