Särkänniemi suunnittelee Tampereelle sairaalahuvipuistoa

Tampereelle saatetaan perustaa huvipuisto sairaalaan. Särkänniemi ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri aloittavat yhteistyön, jonka tavoitteena on kehittää huvipuistomainen ympäristö Tampereen yliopistollisen sairaalan lasten ja nuorten keskukseen.

Kyseessä olisi ensimmäinen sairaalassa sijaitseva huvipuisto Suomessa. Hankkeen tavoitteena on tarjota iloa lapsipotilaille ja heidän läheisilleen.

Huvipuisto on tarkoitus avata vuonna 2020, jos toteutus osoittautuu mahdolliseksi. Asiakkaat pääsisivät huvipuistoon ilmaiseksi. Pääkohderyhmänä ovat 3-10-vuotiaat lapset. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri kertoo olevansa innoissaan yhteistyöstä.

– Hanke antaa mahdollisuuden irtaantua arjesta ja tuottaa ilon kokemuksia, jotka ovat kaikille lapsille tärkeitä, sanoo kehitysjohtaja Isto Nordback tiedotteessa.

STT

