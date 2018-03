Saunomassa

REIMA SUOMI. Hiljakkoin tutkijat kehottivat kokeilemaan erilaisia eksoottisia ruokia. Lisää kuulemma elämänlaatua monella tavalla ja samalla myös suvaitsevaisuutta ja muiden kulttuurien ymmärrystä.

Laitan tässä hiukan paremmaksi, ja iskeydyn suoraan suomalaisuuden ytimeen, saunaan. Saunomistakin voi harrastaa monella tavalla, ja näin avartaa näköalojaan. Jaan tässä teille joitain avartavia ulkomaalaisia saunakokemuksiani.

Saunomisen ytimessä on ehdottomasti löylynheitto. Suomalaiset lienevät pääosin tottuneet heittämään veden kiukaalle hiukan sinne päin, roiskeista sen tarkemmin välittämättä. Toista on saksalainen ja sveitsiläinen saunominen, jossa saunamestari (Bademeister) valelee veden kiukaalle hienostuneen hitaasti tarkan minuuttiaikataulun mukaan.

Kolmannen tyylin bongasin Itämeren lautoilla venäläisten rekkakuskien kanssa saunoessani: vesi on heitettävä kiukaalle terävällä ranneliikkeellä, jossa maksimoidaan veden saapumisvauhti kiukaalle. Mikä lie salaisuus on tässäkin ollut?

Löylynheittoon liittyy monia hauskoja kommelluksia. Eräässä saksalaisessa hotellissa oli löylykiulu oikein paikallaan, ja vieläpä vettä täynnä. Lupaa pyydettyäni ja sen saatuani heitin jonkin verran vettä kiukaalle. Löylyjen jälkeen lähdin uima-altaaseen uimaan. Palatessa kuitenkin odotti yllätys: löylykiulu oli hävinnyt. Pitkän etsiskelyn jälkeen löysin sen pukuhuoneesta roskakorin taakse piilotettuna. Kanssasaunojat eivät ilmiselvästi ihastuneet löylyttelystä.

Englantilaisen hotellin saunassa kiellettiin jyrkästi alle 15-vuotiaita saunomasta yksin. Hauska oli myös kokemus Ruotsissa: saunassa odotti täysi kiulu vettä ja hyvältä tuoksuva tammivihta. Syykin selvisi kohta: sisään astui mies, joka esitteli itsensä suomalaiseksi myyntimieheksi ja kysyi, että miellyttikö hänen mukanaan salaa tuoma vihta – vähän se oli ollut pakko salakuljettaa, kun hotellin henkilökunta ei vihdoista oikein kuulemma ilahtunut. Ja kyllähän se miellytti.

Saksankielisissä maissa vihtominen on korvattu ilman leyhyttelyllä pyyhettä käyttäen. Löylynheiton jälkeen on muuten yllättävän tehokasta, kannattaa kokeilla kotisaunassakin. Saunamestari löyhyttelee pyyhkeellään yleensä jokaisen asiakkaan kohdalla erikseen.

Yksi kohokohdista oli, kun kaunis nuori löylymestaritar aina katsoi syvälle suoraan silmiini pyyhettä heilutellessaan. Myöhemmin pettymyksekseni ymmärsin, että hän vain tehtävänsä mukaisesti tarkasti jokaisen saunoja vireystilan. Tehtyään kaikki kommervenkkinsa, saksalainen löylymestari saa vielä saunayleisön taputukset. Ehdotin tätä käytäntöä myös kotisaunaamme, mutta jostain syystä perhe ei oikein ole asiasta innostunut.

Oslolainen hotellisauna oli myös hauska kokemus, se oli eräänlainen kirjaston lukuhuone. Lämpöä oli noin 50 astetta, löylyäkin sai heittää, ja kaikki kolme saunakumppania lukivat, kaksi kirjaa ja yksi sanomalehteä.

Hauska saunan käyttötapa oli myös USA:ssa. Isäntäni tuli muitta mutkitta urheiluvaatteet ja tennistossut jalassa saunaan. Kun tiedustelin asiaa, hän sanoi, että hän lämmittelee itsensä ennen tennistreenejä.

Saunoa voi siis monella tavalla. Hiukan avarakatseisuutta peliin, kuka on sanonut, että meidän suomalaisten tapa saunoa olisi juuri se ainut ja oikea.

Kirjoittaja on tietojärjestelmätieteen professori.