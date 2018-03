SDP esitteli eriarvoistumispakettinsa – ”Tämä ei ole mikään halpa paketti”

SDP satsaisi eriarvoistumisen torjuntaan noin 600 miljoonaa euroa. Eriarvoistumispakettinsa esitellyt oppositiopuolue esittää myös rahoituksen summalle.

Puheenjohtaja Antti Rinne sanoo olevansa harmissaan siitä, miten tiukan toimeksiannon paljon asiantuntemusta omaava työryhmä sai, kun rahoitus piti löytää sisäisillä siirroilla.

– Me olemme sitä mieltä, että suomalaisessa yhteiskunnassa eriarvoisuutta ja köyhyyttä ei voi torjua ilman että käytetään siihen myöskin rahaa, Rinne sanoi SDP:n mallin julkistustilaisuudessa.

SDP haluaa muun muassa tehdä toisen asteen koulutuksen maksuttomaksi ja pidentää oppivelvollisuutta, tehdä perhevapaauudistuksen heti ja lisätä lapsiperheiden kotipalveluita. Lisäksi puolue vahvistaisi nuorisotakuuta ja aikuisten osaamisohjelmaa sekä uudistaisi sosiaaliturvaa. Kansan- ja takuueläkkeitä SDP nostaisi 36 eurolla kuussa kaikille, joiden työeläke on alle 1 400 euroa kuukaudessa.

Varhaiskasvatukseen SDP satsaisi alentamalla maksuja – pidemmällä aikavälillä tavoitteena on maksuttomuus. Sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saaren työryhmän esitys esiopetuksen ulottamisesta 5-vuotiaisiin on SDP:n mukaan yksi, muttei paras tapa toteuttaa uudistusta.

– Mutta meidän lähtökohtamme on, että lähdetään liikkeelle sieltä missä on vähiten tuloja. Ja sitten kaikkien maksuja pienennetään portaittain. Mutta emme tule vastustamaan sitä, jos joku vie läpi 5-vuotiaiden maksuttomuuden, Rinne sanoi.

Rahoitusta SDP ottaisi muun muassa tehottomina ja vääristävinä pitämistään listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennuksista, joita se karsisi 282 miljoonan edestä. Puolue korottaisi myös pääomatuloveroa suuria pääomatuloja painottaen 150 miljoonan arvosta.

STT