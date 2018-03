SDP:n Lindtman patistaa ministeriä: Esitys toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta kevään kehysriiheen

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) pitäisi tuoda esitys maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta jo tämän kevään kehysriiheen, vaatii SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindman. Hän esitti näkemyksensä julkisessa Facebook-päivityksessään sunnuntaina.

– Toisen asteen koulutuksen oppimateriaalien korkeaksi karannut hinta estää tuhansia nuoria suorittamaan toisen asteen koulutusta loppuun, Lindtman kirjoittaa.

Hänen mukaansa lukion tai ammattikoulun keskeyttäneistä jopa puolet nimeää yhdeksi keskeytyksen syyksi rahanpuutteen.

Myös maksutonta toisen asteen koulutusta vaativa kansalaisaloite on tulossa eduskunnan käsittelyyn. Vaadittu 50 000:n allekirjoittajan raja rikkoutui aloitteessa viikko sitten. Aloitteen mukaan eduskunnan tulisi laatia asiasta perusteellinen selvitys ja muuttaa lakia niin, että lukio- ja ammattikoulutus saadaan maksuttomaksi.

Aloitteen mukaan lukion kustannukset voivat nousta jopa 2 600 euroon ja ammatillisten tutkintojen kustannukset useaan tuhanteen, sillä opiskelijat hankkivat itse oppikirjansa ja maksavat tutkintomaksunsa.

Ministeri ehti jo laittaa selvityksen alulle

Opetus- ja kulttuuriministeri Grahn-Laasonen (kok.) puolestaan ehti reilu viikko sitten kertoa Uutissuomalaisen haastattelussa, että hän aloittaa selvityksen toisen asteen koulutuksen mahdollisesta maksuttomuudesta. Grahn-Laasonen arvioi, että ilmaisen toisen asteen koulutuksen hintalappu olisi alustavien karkeiden selvitysten mukaan 100 miljoonaa euroa vuodessa.

Ministerin mukaan olisikin syytä pohtia, voisiko koulutus olla kokonaan maksutonta niille nuorille, joilta toisen asteen tutkinto on vaarassa jäädä suorittamatta varattomuuden takia.

Raportin on tarkoitus olla seuraavan hallituksen käytettävissä. Lindtman puolestaan sanoo, että erilaisia selvityksiä on jo riittävästi ja asiassa kaivataan päätöksiä.

https://www.facebook.com/anttilindtmantekija/

STT

Kuvat: