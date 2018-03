Serbian presidentti valmis kompromissiin Kosovon kanssa

Serbian presidentti Aleksandar Vucic sanoo olevansa valmis sopimaan kompromissista Kosovon kanssa, koska EU on asettanut maiden välisen sovun edellytykseksi EU-jäsenyydelle. EU on vaatinut maita normalisoimaan suhteensa ennen kuin Serbia voi päästä unionin jäseneksi.

– Voimme hyväksyä vain kompromissin, emme kansalaistemme nöyryytystä, Vucic sanoi tavattuaan Yhdysvaltojen Euroopan-suhteista vastaavan apulaisulkoministerin Wess Mitchellin.

Vielä verisen Kosovon sodan aikaan vuosina 1998-99 Vucic oli äärinationalisti ja Slobodan Milosevicin läheinen liittolainen. Sittemmin hän on tehnyt täyskäännöksen Eurooppa-myönteiseksi liberaaliksi ja Serbian EU-jäsenyyden kannattajaksi.

Kosovo itsenäistyi Serbiasta yksipuolisesti kymmenen vuotta sitten, mutta muun muassa Serbia ja sen liittolainen Venäjä eivät ole tunnustaneet itsenäisyyttä.

Kosovossa asuu yhä noin 120 000 Serbian kansalaista. Tarkkaa määrää ei tiedetä, koska he eivät ole suostuneet osallistumaan väestönlaskentaan.

Monet serbialaiset pitävät Kosovoa serbialaisen kulttuurin ja ortodoksisen uskon alkukotina.

