Seurakuntia yhteen

Seurakuntien määrä vähenee Salon naapurustossa. Paimion ja Sauvo-Karunan kirkkovaltuustot päättivät seurakuntien yhdistymisestä uudeksi Paimion seurakunnaksi. Vastaava tehtiin jo aikaisemmin tänä vuonna Koskella ja Marttilassa. Härkätien varrelle syntyy ensi vuoden alussa uusi Martinkosken seurakunta.

Lopullisesti yhdistymiset hyväksyy kirkkohallitus. Sauvossa toivotaan, että se nimeäisi uuden seurakunnan Paimio-Sauvoksi tai Peimariksi.

Valtuustojen kokouksissa oli tavallista enemmän yleisöä. Syksyllä nähdään, miten päätöksenteko kiinnostaa seurakuntalaisia yhdistymisen jälkeen. Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa, ja niissä valitaan uudet kirkkovaltuutetut.

Seurakuntaliitoksia tapahtuu eri puolilla maata. Yhdistymisen taustat ovat yleensä taloudessa. Jäsenmäärien lasku näkyy seurakuntien verotuloissa.

Seurakuntia yhdistetään myös kuntaliitosten yhteydessä. Näin toimittiin, kun kymmenen kuntaa yhdistettiin vuonna 2009 laajaksi Salon kaupungiksi. Samalla perustettiin uusi Salon seurakunta.

Seurakuntien hallinto muistuttaa kunnallishallintoa, ja niiden talouden valvonnassa on samoja piirteitä. Valtiovarainministeriö valvoo kuntien ja evankelisluterilaisen kirkon keskushallinto seurakuntien taloutta. Kun tietyt taloudellisen kriisin kriteerit täyttyvät, pieniä seurakuntia ohjataan yhdistymään suurempiin.

Vähän yli 70 prosenttia suomalaisista kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon, ja seurakuntia on fuusioista huolimatta edelleen 400. Varsinkin suurissa kunnissa on useita itsenäisiä seurakuntia, jotka muodostavat seurakuntayhtymän.

Uskonnollinenkin yhteisö tarvitsee rakenteita, ja niiden uusimisella pyritään siihen, että seurakuntaelämää voidaan jatkaa.

Seurakunnilla on myös paljon samankaltaisia palveluita kuin kunnilla, esimerkiksi diakoniatyö sekä perheille, lapsille, nuorille ja vanhuksille tarkoitetut kerhot. Kuntaliitosten yhteydessä odotetaan, että palvelut säilyvät kaikkialla uuden kunnan alueella. Samoja odotuksia asetetaan uusille seurakunnille.