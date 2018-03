Sinisten Sampo Terho: Kokoomuksen sosiaaliturvaehdotus samankaltainen kuin sinisillä

Sinisten puheenjohtaja, ministeri Sampo Terho sanoo, että hallituskumppani kokoomuksen avaus sosiaaliturvan yleistuesta kuulostaa samankaltaiselta mallilta, jonka siniset lauantaina hyväksyi puolueen linjaksi.

Siniset esittää sosiaaliturvaohjelmassaan muun muassa käänteisen tuloveron mallia, joka puolueen mukaan kannustaisi työntekoon.

– (Mallissa) peruspäiväraha, työmarkkinatuki, asumistuki ja osittain myös toimeentulotuki yhdistyvät perusturvaksi, jota maksetaan pienituloisille palkan päälle. Kun palkka nousee riittävästi, tukea ei enää makseta. Jos taas palkka tippuu, tuelle pääsee ketterästi takaisin, Terho sanoi linjapuheessaan sinisten puoluevaltuuston kokouksessa eduskunnassa.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo ilmoitti lauantaina, että hän haluaa hallituksen etenevän sosiaaliturvan uudistamisessa vielä tällä vaalikaudella. Orpon mukaan hallituksen on käynnistettävä kokeilu yleistukeen perustuvasta sosiaaliturvasta.

Sinisten Terhon mukaan hallituksessa voidaan pohtia, mitä sosiaaliturvakysymyksille voisi tehdä vielä tällä vaalikaudella.

– Olemme siitä valmiit keskustelemaan, sanoi Terho STT:lle eduskunnassa.

Terhon mukaan laajemman sosiaaliturvauudistuksen aika on kuitenkin vasta seuraavalla hallituskaudella.

– Varsinainen uudistus vaati reaaliaikaisen tulorekisterin käyttöönottoa, ja se on vasta ensi vuonna edessä.

Seuraavat eduskuntavaalit on tarkoitus järjestää ensi vuoden huhtikuussa eli reilun vuoden päästä.

Suomen EU-linjalle kritiikkiä

Sampo Terho jatkoi Suomen EU-linjan kritisoimista linjapuheessaan iltapäivällä.

Terhon mielestä niin sanotut vanhat puolueet ovat pyrkineet miellyttämään muita maita eivätkä puolustamaan Suomen kansallista etua Euroopan unionissa.

Terho arvioi eduskunnassa pitämässään linjapuheessa, että Suomi on ollut yli 20 vuotta EU:n mallioppilas, jolla on ollut heikko itsetunto.

STT

