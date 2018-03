Siperian kauppakeskuspalon uhrimäärä on noussut 48:aan

Venäjän Kemerovon kauppakeskuspalon kuolonuhrien määrä on noussut 48:aan, kertoo uutistoimisto Tass.

Viranomaiset vahvistavat, että kauppakeskuksessa palaneen elokuvateatterin tiloista on löytynyt 11 ruumista lisää. Elokuvateatterin kolmesta salista kaksi on viranomaisten mukaan romahtanut neljännestä kerroksesta kolmanteen.

Aiemmin on kerrottu, että monet palon uhreista ovat lapsia.

Loukkaantuneita on venäläisten tiedotusvälineiden mukaan kolmisenkymmentä. Rakennuksesta evakuoitiin satoja ihmisiä.

Tulipalo sattui Kemerovon kaupungissa Keski-Siperiassa noin 3 600 kilometrin päässä Moskovasta.

BBC:n mukaan palo alkoi rakennuksen neljännestä kerroksesta. Palo sai alkunsa elokuvateatterista sunnuntaina päivällä. Kuolonuhreista moni oli elokuvateatterissa. Uhreja on löydetty muun muassa elokuvateatterin käytäviltä.

Sosiaalisessa mediassa levinneissä videoissa näkyy, kuinka osa ihmisistä pakenee paloa hyppäämällä ikkunasta.

Palopaikalle on hälytetty 660 pelastustyöntekijää, kertoo BBC.

Täydennetty ja korjattu aiempaa uutista klo 7.30: Aiemmassa uutisessa kirjoitettiin virheellisesti, että palo olisi saanut alkunsa illalla. Palo sai alkunsa päivällä.

STT

Kuvat: