Siperian kauppakeskuspalossa jo yli 50 uhria, valtaosa lapsia – palohälytystä ei kuultu, väki tungeksi ulos kapeista ovista

Siperian kauppakeskuspalon uhrimäärä on noussut yli 50:n, kertovat venäläiset uutistoimistot. BBC:n mukaan uhreista valtaosa, yli 40, olisi lapsia. Kateissa on edelleen toistakymmentä ihmistä.

Palo sai alkunsa eilen iltapäivällä Kemerovon kaupungissa Siperian keskiosassa sijaitsevan ostoskeskuksen ylimmistä kerroksista, missä sijaitsee muun muassa elokuvateatteri. Kuolonuhreista moni oli elokuvateatterissa. Uhreja on löydetty muun muassa elokuvateatterin käytäviltä.

Palon syttymissyytä ei toistaiseksi tiedetä.

Elokuvateatterin kolmesta salista kaksi on viranomaisten mukaan romahtanut neljännestä kerroksesta kolmanteen.

Kemerovo sijaitsee noin 3 600 kilometrin päässä Moskovasta.

http://www.bbc.com/news/world-europe-43531684

STT

