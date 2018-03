Siperian ostoskeskuspalon uhrien sukulaiset valittavat syyttäjälle

Siperialaisen Kemerovon kaupungin ostoskeskuspalossa kuolleiden lähiomaisista osa on tehnyt valituksen syyttäjälle. He syyttävät palomiehiä ja poliisia toimettomuudesta. Omaisten mielestä viranomaisten passiivisuus johti useiden ihmisten kuolemaan.

Sunnuntain tulipalossa kuoli 64 ihmistä, joista 41 lasta.

– Syyttäjät ovat vastaanottaneet valitukset ja käsittelevät niitä parhaillaan. Seuraavaksi he tulevat kuulustelemaan kuolleiden sukulaisia voidakseen laatia aikajanan tapahtumista, paikallinen aktivisti Maxim Utshvatov kertoo.

Hänen mukaansa tutkijattarkistavat palomiesten varusteita ja selvittävät tapahtumien kulkua tutkimalla matkapuhelintietoja.

Myös Utshvatovin kaukaisia sukulaisia kuoli tulipalossa.

”Emme voi auttaa sinua”

Valituksen tehneiden joukossa on pariskunta Nadezdha Vostrikova ja Igor Sabadash, jotka menettivät tyttären, miniän ja kolme lastenlasta tulipalossa.

Vostrikovan mukaan tytär soitti hänelle elokuvateatterista tulipalon sytyttyä. Vostrikova juoksi ylimpään kerrokseen, jossa elokuvateatteri sijaitsi. Siellä hän törmäsi neljään palomieheen, jotka sanoivat, etteivät he voi mennä sisälle.

– Vajosin polvilleni ja rukoilin: ”Pelastakaa lapseni”, johon he vastasivat välinpitämättömästi: ”Emme voi auttaa sinua ollenkaan. Odotamme pelastuspartiota”, Vostrikova kirjoittaa valituksessaan.

Myös perheeseen kuuluva Igor Vostrikov, kertoo palomiesten saapuneen noin 40 minuutin kuluttua, mutta sammutustöiden alkaneen katolla vasta palon riehuttua puolisentoista tuntia.

Helsingissä ihmiset ovat kunnioittaneet uhrien muistoa viemällä kynttilöitä, kukkia ja leluja Venäjän suurlähetystön eteen.

STT

