Sipilä vastatoimista Venäjälle: Vaatii vakavan harkintaprosessin

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ei ota vielä kantaa siihen, tarttuisiko Suomi Britannian mahdolliseen pyyntöön karkottaa venäläisvakoojia vastatoimena Salisburyn hermomyrkkyiskulle. Guardianin mukaan Britannian pääministeri Theresa May on esittämässä pyynnön tänään EU-johtajille Brysselissä.

Sipilä sanoo STT:lle, että jatkotoimet vaativat vakavan harkintaprosessin.

Sipilän mukaan hän haluaa kuulla Maytä ennen kuin ottaa asiaan tarkemmin kantaa.

– Tapahtumat on tuomittu, se on selvä asia Suomessa kuin EU:ssakin. Siitä ei ole epäselvyyttä, mutta siihen mitkä ovat jatkotoimet, on eri maissa hyvin erilaiset tilanteet, Sipilä vastasi STT:lle ennen huippukokousta.

Tiettävästi ainakin Kreikka on suhtautunut uusiin vastatoimiin kriittisesti.

Britannian pääministeri tapaa erikseen Pohjoismaiden ja Baltian johtoa ennen huippukokousta. Sipilä sanoi odottavansa, että May kertoo maan mahdollisista toiveista tänään EU-johtajille.

Britannia on karkottanut 23 venäläistä diplomaattia vastatoimena entisen venäläisvakoojan Sergei Skripalin murhayrityksestä Salisburyssa maaliskuun alussa. Karkotettujen henkilöiden uskotaan vakoilleen Venäjälle.

Uusien pakotteiden aika voi Sipilän mukaan olla vasta ”juridisen prosessin jälkeen”. Vastuulliset tahot tai henkilöt pitää saada aukottomasti selville, sillä pakotepäätösten pitää kestää tarvittaessa oikeudessa.

– Ne eivät ole olleet missään keskusteluissakaan, koska kaikki tietävät juridisen prosessin, Sipilä kertoo.

Osallistuminen jalkapallokisoihin harkintaan

Sipilä ottaa Venäjän vastaisiin toimiin kantaa vielä varovasti, koska Britannia ei ole esittänyt virallista pyyntöä.

Sen Sipilä sanoo kuitenkin suoraan, että kynnys suomalaispäättäjien osallistumiseen Venäjän jalkapallon MM-kisoihin on nousemassa.

– Prosessi ehtii siihen mennessä varmasti pidemmälle. Jos tilanne osoittautuu sellaiseksi kuin britit sanovat, kyllä se jonkunmoisen kynnyksen takana kyllä on, Sipilä vastaa kysymykseen suomalaispäättäjien osallistumisesta.

Kisat järjestetään tänä kesänä.

STT

