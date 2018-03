SK: Sisäministeriön kansliapäälliköksi EU-komission turvallisuusjohtaja Ilkka Salmi

Sisäministeriön kansliapäälliköksi on nousemassa EU-komission turvallisuusjohtaja Ilkka Salmi, kertoo Suomen Kuvalehti. Lehden mukaan hallituksen on tarkoitus nimittää Salmi määräaikaiseen virkaan torstaina.

Salmi on aiemmin toiminut suojelupoliisin päällikkönä. Sisäministeriön kansliapäällikön virka tuli avoimeksi, kun Päivi Nerg siirtyi vetämään sote-uudistusta valtiovarainministeriön alivaltiosihteerinä.

Kansliapäällikön pestistä oli kiinnostunut moni nimekäs hakija. Ministeriö julkisti hakijoiden nimiä joulukuussa, ja listalla oli muun muassa poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen sekä suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari.

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/politiikka/ilkka-salmi-sisaministerion-kansliapaallikoksi-palaa-suomeen-eu-komission-turvallisuusjohtajan-paikalta/?shared=1013497-38d47c79-999

STT

Kuvat: