Soini Salisburyn iskusta: Tilanne on äärimmäisen vakava

Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) mukaan Suomella ei ole mitään syytä poiketa Britannian arviosta, jonka mukaan Venäjä on erittäin todennäköisesti vastuussa hermomyrkyn käytöstä Salisburyssa. Tämä arvio pätee Soinin mukaan niin kauan kunnes toisin todistetaan.

Kemiallisen aseen käyttäminen Euroopassa on Soinin mukaan äärimmäisen vakava asia.

Ex-agentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä Julija joutuivat hermomyrkkyhyökkäyksen kohteeksi Salisburyssa 4. maaliskuuta. Käytetty hermomyrkkytyyppi on kehitetty entisessä Neuvostoliitossa.

Soini osallistui maanantaina EU:n ulkoministerikokoukseen Brysselissä. Kokouksessa ministerit kuulivat Britannian ulkoministeriä Boris Johnsonia. Pakotteista Venäjälle ei Soinin mukaan puhuttu.

– Iso kuva on se, että sääntöpohjainen kansainvälinen järjestys haastetaan Venäjän toimesta. Se ei ole hyväksyttävää, Soini sanoo.

Yhteinen tiukka lausunto

EU-maat antoivat yhteisen lausunnon, jossa ne ottavat kantaa Venäjän osallisuuteen.

Sen mukaan EU ottaa ”äärimmäisen vakavasti Britannian hallituksen arvioinnin, jonka mukaan Venäjä on erittäin todennäköisesti vastuussa teosta”.

Soini kuvaa lausuntoa tiukaksi ja Suomen kannan mukaiseksi.

– Totta kai tässä on kompromissia. Joku olisi ollut vähän liudemmalla ja joku vähän jyrkemmällä kannalla. Tämä vastaa hyvin sitä mitä me olemme käsitelleet Suomessa.

Venäjältä on hänen mukaansa edellytettävä, että se osallistuu asian selvittämiseen sen sijaan, että se ”sarkastisilla huomautuksilla ikään kuin yritä liudentaa tämän asian vakavuutta”.

– Tämä on äärimmäisen vakava tilanne, Soini sanoo.

EU-maat vaativat Venäjää kertomaan kaiken Novitshok-hermomyrkystä

EU-maiden ulkoministerit tuomitsivat odotetusti hermomyrkyn käytön ja antoivat täyden tukensa Britannialle.

EU-maat vaativat Venäjää vastaamaan Britannian esittämiin kysymyksiin ja antamaan täyden selvityksen hyökkäyksessä käytetystä Novitshok-hermomyrkystä Kemiallisten aseiden kieltojärjestölle (OPCW).

Korkea edustaja Federica Mogherini kertoi ennen kokousta, että maanantaina on tarkoitus lähinnä kuulla Britannian ulkoministeriä Boris Johnsonia. Aiheeseen palataan jo torstaina EU-johtajien kesken huippukokouksessa.

STT

